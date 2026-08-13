Novo visual de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Não é possível' Português fez publicação em seu Instagram

Em seu perfil no Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma foto exibindo seu novo visual e agitou os internautas com a mudança. O camisa 7 do Al-Nassr pintou o cabelo de loiro em seu retorno à temporada do futebol árabe após a Copa do Mundo.

➡️Cristiano Ronaldo se casa após 10 anos de relacionamento

Em busca do milésimo gol de sua carreira, Cristiano disputou o Mundial com a seleção portuguesa e foi eliminado nas oitavas de final pela Espanha. Após deixar os Estados Unidos, o jogador casou-se com Georgina, sua companheira há mais de uma década.

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Veja algumas reações nas redes sociais:

não é possível — Arrascagenio (@geniorubronegro) August 13, 2026

Meu Deus — l' (@twoyedz) August 13, 2026

prefiro mil vezes o antes — rayê (@aragalhaes) August 13, 2026

Robozão tá de sacanagem — Carlos (@allbberto10) August 13, 2026

Agora que casou, descuidou da aparência — Arthurᶜʳᶠ (@Arthurmeumestre) August 13, 2026

Veja a publicação de Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo pintou o cabelo e se apresentou ao Al-Nassr com novo visual (Foto: Reprodução/Instagram/@cristiano)

Cristiano Ronaldo volta ao futebol saudita mirando recordes

De volta ao Al-Nassr após servir à Seleção Portuguesa em mais um compromisso histórico, Cristiano Ronaldo retoma sua rotina no futebol saudita com objetivos grandiosos traçados para a sequência da temporada. O astro lusitano reacende a contagem regressiva em busca do marco mais esperado de sua trajetória profissional: o gol de número 1000 em jogos oficiais.

O atacante desembarca na Arábia Saudita embalado por mais feitos inéditos no cenário internacional. Ao balançar as redes no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o camisa 7 tornou-se o único futebolista na história a marcar gols em seis edições consecutivas da Copa do Mundo. O tento também o isolou no topo da artilharia histórica de Portugal em Mundiais, atingindo a marca de 11 gols e ultrapassando o lendário Eusébio, que somava nove bolas na rede.

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Focado no calendário de competições do futebol saudita, o craque de 41 anos mantém a média expressiva de tentos pelo Al-Nassr como combustível para atingir a meta milenar. A busca pelo feito inédito mobiliza torcedores locais e atrai atenção global a cada rodada da ligasaudita, consolidando a passagem do astro pelo país como um dos momentos mais marcantes do futebol moderno.

Com o condicionamento físico em dia e a titularidade absoluta na equipe comandada no Oriente Médio, Cristiano Ronaldo projeta manter a alta frequência de gols na temporada. A expectativa em torno de cada partida do português na Arábia Saudita segue em alta, à medida que o atacante se aproxima de consolidar ainda mais seu nome na história do esporte mundial.

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