Gabi Martins mostra a tradição do Olaria Atlético Clube em série da N Sports Repórter mostrou detalhes do clube em série no YouTube

A apresentadora Gabi Martins esteve na Rua Bariri, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para registrar a atmosfera do Olaria Atlético Clube, uma das agremiações mais tradicionais do futebol carioca. O clube acumula passagens de nomes históricos da modalidade, como Romário no início de carreira, Afonsinho — imortalizado em música por Gilberto Gil — e Garrincha, que atuou na equipe na década de 1970.

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A visita é tema do novo episódio do programa "Vai, Gabi!", disponível no canal do YouTube da N Sports. O conteúdo apresenta curiosidades históricas do Olaria, como o episódio em que a equipe do Santos utilizou uniformes de clubes cariocas em um jogo festivo. A ação foi um agradecimento ao público do Rio de Janeiro pelo apoio nas finais dos Mundiais de 1962 e 1963, disputadas no Maracanã. Na ocasião, Pelé atuou com a camisa do clube da Leopoldina.

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Romário chegou ao Olaria aos 13 anos de idade. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Mais detalhes do vídeo de Gabi Martins na N Sports

O minidocumentário destaca ainda a conquista da Taça de Bronze de 1981, equivalente à primeira edição da Série C do Campeonato Brasileiro e considerada o maior título da história do Olaria. Durante a gravação, a produção percorreu as dependências da sede social e do Estádio Mourão Vieira Filho.

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Nas arquibancadas do estádio, a reportagem acompanhou a partida entre Olaria e Nova Iguaçu, marcada por um golaço. Após a cobertura dos estádios da Copa do Mundo, a atração volta a focar na rotina do futebol tradicional brasileiro e na relação do esporte com a torcida local.

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— Com esse aqui, já devo ter visitado mais de 120 estádios na vida. Conheço as arenas mais tecnológicas do mundo, mas sigo me emocionando com estádios como esse do Olaria. Esse é um sentimento que não acaba — disse Gabi Martins.

Confira o episódio completo:

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