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Possível ida de Fred para o Atlético-MG enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Jogador estava no Fenerbahçe, da Turquia

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 15:45
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Fred, novo jogador do Atlético-MG, com a camisa do Fenerbahçe.
Fred atuava no futebol europeu desde 2013 (Foto: Fivulgação/Fenerbahçe)

Após a informação de que o volante Fred será reforço do Atlético-MG, torcedores se manifestaram nas redes sociais. O jornalista Fabrizio Romano foi o primeiro a noticiar o acerto do ex-jogador do Fenerbahçe, da Turquia, com o clube mineiro, em contrato válido por pouco mais de três temporadas.

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Revelado pelo Internacional, Fred atuava no futebol europeu desde 2013, quando se transferiu para o Shakhtar Donetsk. Na Europa, ele também defendeu o Manchester United, da Inglaterra. O meio-campista representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

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Veja algumas reações na internet:

Fred, novo jogador do Atlético-MG, com a camisa do Fenerbahçe.
Fred deixou o Fenerbahçe rumo ao Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Saiba os detalhes da contratação de Fred para o Atlético-MG

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Atlético acertou nesta quinta-feira (13) a contratação do volante Fred. O jogador rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, e encaminhou o acerto com o Galo. De acordo com Romano, Fred assinará contrato de três anos e meio com o Atlético, com vínculo válido até o fim de 2029.

Para concluir a negociação, o clube mineiro pagará uma compensação financeira ao Fenerbahçe pela rescisão do contrato do jogador. O valor será de 2 milhões de euros pela taxa de transferência, cerca de R$ 12 milhões, além de outros 500 mil euros em bônus, aproximadamente R$ 3 milhões.

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Fred, sonho antigo do Atlético

As negociações entre Fred e Atlético se arrastaram por meses. O interesse no volante já havia sido revelado em diversas oportunidades por Paulo Bracks, vice-presidente de futebol do clube. Segundo o dirigente, o jogador era um sonho antigo do Galo.

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De acordo com a apuração do Lance!, nas últimas semanas o acordo entre Fred e Atlético estava próximo de ser concretizado e dependia apenas de questões relacionadas à rescisão do atleta com o clube turco.

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Carreira de Fred

Fred iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-MG e do Internacional. Natural de Belo Horizonte, o volante sempre deixou claro o carinho pelo Galo, clube que considera do coração. Foi no Inter que fez sua estreia como profissional, em 2012.

Após uma temporada e meia no futebol gaúcho, Fred chamou a atenção do Shakhtar Donetsk, que o contratou em 2013 por cerca de 15 milhões de euros. No clube ucraniano, permaneceu até 2018, quando deu um importante passo na carreira ao se transferir para o Manchester United.

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Foi nos Red Devils que Fred se destacou. Em cinco temporadas no futebol inglês, Fred se consolidou em alto nível e integrou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar.Em 2023, o volante deixou a Inglaterra e acertou sua transferência para o Fenerbahçe, da Turquia. No clube turco, Fred permaneceu por pouco mais de três temporadas.

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