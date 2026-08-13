Rivais não perdoam Botafogo após goleada do Cienciano: 'Nunca serão' Duelo foi válido pelas oitavas de final da Sul-Americana

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 para o Cienciano, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, no Estádio Inca Garcilaso de La Veja, em Cusco, e os torcedores rivais não perdoaram a derrota do Glorioso.

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Nas redes sociais, rivais aproveitaram a goleada história sofrida pelo clube Alvinegro para zombar da situação do jogo de ida. Veja a repercussão:

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Mais um vira Alemanha bairro kkakakaka — 🇧🇷🦇 (@cruzeirxo) August 14, 2026

MEU DEUS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. DESSE JEITO VCS NUNCA SERÃO SANTOS — Carollo⚪⚫ (@_rafaelcarollo_) August 14, 2026

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



Mlk, nem o pior elenco da história do Vasco seria capaz de proporcionar tal vergonha para o torcedor KKKKKKKKKKKKK — LFander07 (@LFander07) August 14, 2026

Para de atualizar o placar, pô, se preserva. — Caique Silva (@silvapcaique) August 14, 2026

Virou bagunça? Kkkkkk, chora faísca ❤️🖤 — Mateus Cecílio (@DoTcg30870) August 14, 2026

Calma rapaziada, pelo menos o Almada e o Luiz Henrique não foram pro Flamengo. Isso que importa no fim das contas — Victor (@Victor_silvazs) August 14, 2026

Pobre bairro, pelo menos vcs ficaram com o danilo. — campeao do paulistinha (@KKacique) August 14, 2026

Como foi Cienciano e Botafogo?

Texto de: Leonardo Bessa.

O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.

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Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.

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Jogadores do Botafogo no chão após o apito final em goleada contra o Cienciano (Foto: Jose Angulo / AFP)

Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.

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Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar... Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.

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No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.

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