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Spinelli vira alvo em Vasco x Olimpia: 'Constrangedor'

Times empataram em 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 21:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Spinelli, atacante do Vasco da Gama contra o Olimpia, pela Sul-Americana
Spinelli, atacante do Vasco da Gama contra o Olimpia, pela Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Vasco e Olimpia empataram sem gols nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com jogo de mais chances do lado Cruz-maltino, Claudio Spinelli virou alvo de criticas por parte dos torcedores após a entrada no segundo tempo.

➡️ Gol perdido em Vasco x Olimpia irrita torcedores: 'Não pode'

Aos 45 minutos da segunda etapa o atacante teve uma chance de ouro desperdiçada, onde Piton cruzou, e Spinelli se livrou do zagueiro sozinho, de cara para o gol, mas finaliza de canela. Na sequência, torcedores ficaram na bronca com o jogador, lamentando as chances pendidas.

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Veja a repercussão:

Como foi Vasco x Olimpia?

Texto de: João Pedro.

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O Vasco começou melhor e com as melhores ações ofensivas nos primeiros minutos. Perto dos 15, Rojas avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para David, mas o atacante não conseguiu aproveitar a chance ao chutar mascado e a bola se perder na linha de fundo. O cruz-maltino seguiu superior e, em cobrança de falta de Cuiabano, Puma apareceu na segunda trave e finalizou para grande defesa de Gastón Olveira.

Após a pausa para a hidratação, o Vasco diminuiu a pressão, mas seguiu com o controle da posse de bola. O jogo também esfriou após confusão entre os jogadores de ambas as equipes, gerada após lance de Thiago Mendes e Fernando Cardozo. Porém, nos últimos minutos da primeira etapa, Nuno Moreira recebeu passe em profundidade de Thiago Mendes e chutou cruzado, mas Gastón Olveira fez nova defesa.

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O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana
O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O segundo tempo começou com o Vasco pressionando, e logo aos dois minutos David mergulhou de cabeça e Puma Rodríguez quase aproveitou o rebote na melhor chance da etapa final. O Cruz-Maltino seguiu criando com Cuiabano e Adson, enquanto o Olimpia assustou apenas aos nove minutos em cabeceio de Delmas. A partir daí, uma série de substituições deixou a partida bem mais lenta e truncada.

Na reta final, o Vasco aumentou a pressão e buscou o gol, principalmente com cruzamentos de Piton e investidas de Puma Rodríguez e Marino Hinestroza. A grande chance do jogo veio aos 45 minutos, quando Piton cruzou e Spinelli, livre na cara do gol, pegou mal de canela e desperdiçou a oportunidade. Nos acréscimos, Zuccarello ainda arriscou de longe, mas o placar não saiu do zero, e o Vasco deixou o gramado de São Januário sob vaias da torcida após o 0 a 0 com o Olimpia.

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