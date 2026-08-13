Sportv e Combate exibem as finais do Grand Prix de Judô A programação de judô dos canais sportv e Combate ganha destaque neste fim de semana

A programação de judô dos canais sportv e Combate ganha destaque neste fim de semana com a transmissão das finais do Grand Prix de Lima, no Peru, e a estreia de um novo episódio da série 'Ippon – Os Bastidores do Judô'.

Realizado entre sexta-feira (14) e domingo (16), o Grand Prix reúne alguns dos principais judocas brasileiros em busca de pontos importantes para o ranking olímpico, que definirá os classificados para os Jogos de Los Angeles-2028. O Combate transmite ao vivo as finais de todas as categorias a partir desta sexta, sempre às 19h. Já o sportv3 acompanha as disputas por medalhas no sábado (15) e no domingo (16), a partir das 19h30.

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Sportv transmitirá finais do Grand Prix (Foto: Arte/Lance!)

A programação especial continua no domingo, logo após a transmissão do Grand Prix, com o terceiro episódio de 'Ippon – Os Bastidores do Judô', coprodução do sportv com a Imaginar Content.

O novo capítulo acompanha os bastidores do processo seletivo para o Pan-Americano de 2026. Em São Paulo, os principais atletas do país se enfrentaram em busca de uma única vaga por categoria. A produção mostra as estratégias adotadas nos confrontos, apresenta os principais adversários e reúne depoimentos inéditos dos judocas sobre os desafios pessoais enfrentados ao longo da trajetória no esporte.

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O terceiro episódio estará disponível no Globoplay e também será exibido pelo Combate na segunda-feira (17), às 19h.

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