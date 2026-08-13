Lance de Neymar em Santos x Macará impressiona: 'Misericórdia' Duelo foi válido pelas oitavas de final da Sul-Americana

Santos e Macará é um dos duelos que agitou a noite desta quinta-feira (13) na Sul-Americana. O jogo terminou com vitória do Peixe, de virada, na Vila Belmiro, e um lance de Neymar impressionou muitos torcedores nas redes sociais.

Depois de Franco Posse abrir o placar em Santos x Macará de joelho, Gabriel Barbosa, o Gabigol, empatou. O camisa 9 recebeu um passe de primeira genial de Neymar e deslocou o goleiro para deixar tudo igual.

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Nas redes sociais, torcedores se impressionaram com a assistência de Neymar na Sul-Americana. Veja o lance e os comentários:

Veja o lance de Neymar e a repercussão

Como foi o jogo Santos x Macará

O Santos começou a partida contra o Macará levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo em Santos x Macará. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

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O segundo tempo de Santos x Macará reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

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