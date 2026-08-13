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Benja detona Allan em Rosario x Corinthians: 'Menor condição'

Times empataram sem gols no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 23:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Benjamin Back detona jogador do Corinthians contra o Rosario Central
Benjamin Back detona jogador do Corinthians contra o Rosario Central (Foto: Reprodução)

Corinthians e Rosario Central empataram sem gols nesta quinta-feira (13), no Estádio Gigante de Arroyito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No entanto, a expulsão de Allan na segunda etapa da partida irritou o comentarista Benjamin Back que demonstrou o seu descontentamento com o jogador.

➡️Hugo Souza denuncia racismo, e árbitro paralisa Rosario Central x Corinthians

— Esse Allan não tem a menor condição de jogar no Corinthians! Ele é totalmente desprovido de inteligência... Não dá! — afirmou.

O volante foi expulso aos trinta e quatro minutos da segunda etapa ao receber o segundo amarelo, e automaticamente tomar o cartão vermelho.

➡️Rosario x Corinthians: torcedores sofrem queda nas arquibancadas antes do jogo

Veja o lance da expulsão:

Como foi Rosario Central x Corinthians?

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Texto de: Guilherme Lesnok.

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio entre Corinthians e Rosario Central. Os donos da casa tiveram a primeira chance aos 11 minutos, em finalização de fora da área do atacante Campaz, que obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa. O Timão respondeu aos 42, quando Matheuzinho cobrou falta e Matheus Bidu cabeceou na trave. Antes do fim do primeiro tempo, os jogadores se envolveram em um conflito que rendeu cartão amarelo para atletas dos dois lados.

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Corinthians segurou o empate fora de casa com um a menos
Corinthians segurou o empate fora de casa com um a menos (Foto: Marcelo Manera / AFP)

Empate importante

A segunda etapa começou com menos pressão do Rosario Central, que mantinha a posse de bola, mas tinha dificuldade para levar perigo. Quando ficou com um jogador a mais, a equipe argentina passou a pressionar, mas viu Hugo Souza aparecer nos momentos decisivos para garantir o resultado. O goleiro, inclusive, denunciou um caso de racismo ao árbitro da partida, que interrompeu o jogo por alguns minutos.

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