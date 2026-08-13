Gol perdido em Vasco x Olimpia irrita torcedores: 'Não pode' Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13) em busca de uma vaga nas quartas de final

Vasco e Olimpia estão se enfrentando nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com inicio melhor para o Cruz-Maltino, o atacante David perdeu uma chance que deixou os torcedores irritados.

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O lance aconteceu quando o cronometro marcava os 14 minutos da primeira etapa, Rojas cruzou rasteiro para David, que finaliza mal e perde uma boa chance na área do Olimpia.

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Nas redes sociais, torcedores se irritaram com a sequência de duas chances perdidas pelo jogador e pediram o Spinelli. Veja a repercussão:

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não pode perder david — Baixola ✠ (@AlmeidinhaCrvg) August 13, 2026

DAVID VOCE TA DE SACANAGEM COMIGO — SAVASCO (@savasco_of) August 13, 2026

inacreditável o atacante david — thaís ✠ (@thalamblet) August 13, 2026

david só pode estar de sacanagem — luninha 🍒 (@llunagarciia) August 13, 2026

O gol que o David perdeu…



Pelo amor do pai ! — SerenoCRVG (@Serenocrvg) August 13, 2026

Prefiro Spinelli. Não aguento assistir David de titular. — Jorge Bernardo (@JBernardo7) August 13, 2026

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Como chegam Vasco x Olimpia?

O Vasco chega para a partida com desfalques importantes. O atacante Brenner, que sofreu uma lesão no tendão do pé, ficará afastado por cerca de 45 dias. Além dele, Cuesta, substituído na partida contra o Bahia por conta de um problema físico, e Andrés Gómez, vetado antes do confronto pelo mesmo motivo, serão reavaliados nesta quarta-feira (12).

Os reforços Santiago Sosa e Facundo Colidio, por outro lado, não foram inscritos a tempo e não poderão ser utilizados pelo Cruz-Maltino nas oitavas de final da competição.

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Jogadores do Vasco e Olimpia disputando bola no alto (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Olímpia mantém grande parte do elenco do semestre passado. A principal saída foi Adrián Alcaraz, substituído pelo argentino Braian Romero, de 35 anos. Entre os destaques atuais estão o jovem Eduardo Delmás, de 19 anos, que vive boa fase, e Romeo Benítez, ex-Athletico-PR, que recuperou o bom futebol e hoje é titular. O time, porém, começou mal o campeonato paraguaio, com duas derrotas nas primeiras rodadas. A avaliação é de que o elenco pode estar mais concentrado na Copa Sul-Americana, competição na qual é o atual campeão.

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A novidade é o lateral Tim Payne, que defendeu a seleção da Nova Zelândia na última Copa do Mundo. O jogador estreou marcando um gol, mas ainda não é titular. Raúl Cáceres segue como dono da posição.

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Para o duelo contra o Vasco, o Olímpia pode deve ter dois desfalques importantes: o capitão Richard Ortiz, um dos principais líderes da equipe, não deve viajar ao Rio de Janeiro. Além dele, o volante Juan Fernando também não estará disponível por conta de uma infecção estomacal.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OLIMPIA

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)

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