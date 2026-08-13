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Decisão da arbitragem em Cienciano x Botafogo causa revolta

Duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 22:40
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Cienciano x Botafogo pelas oitavas da Sul-Americana
Cienciano x Botafogo pelas oitavas da Sul-Americana (Photo by Jose Angulo / AFP)

Cienciano e Botafogo é um dos duelos que agita a noite desta quinta-feira (13), nas oitavas de final da Sul-Americana. Até aqui, o time peruano vai goleando e vencendo por 4 a 0. Nas redes sociais, uma decisão da arbitragem revoltou torcedores do Glorioso.

Depois de bom cruzamento, Neri Bandeira finalizou, a bola bateu na mão do atacante e foi para o fundo do gol. Mesmo com o desvio no braço, a arbitragem validou o tento da equipe peruana com cinco minutos de consulta.

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➡️Veja os quatro gols relâmpagos de Cienciano x Botafogo

Nas redes sociais, torcedores alvinegros se revoltaram com a decisão da arbitragem em Cienciano x Botafogo. Veja o lance e os comentários abaixo:

Veja o lance e a repercussão

Onde assistir Cienciano x Botafogo

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (13), às 21h30, contra o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. ➡️ Clique para assistir a Cienciano x Botafogo no Paramount+.

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Botafogo encara altitude e arquibancada 'raiz' diante do Cienciano

Melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, o Glorioso se prepara para um grande desafio. Isso porque o Cienciano conta com a altitude de cerca de 3.400 metros como aliada para a partida.

Cienciano x Botafogo pelas oitavas da Sul-Americana
Cienciano goleando o Glorioso pelas oitavas da Sul-Americana (Photo by Jose Angulo / AFP)

A equipe comandada por Franclim Carvalho chegou ao mata-mata após liderar o Grupo E, com campanha de cinco vitórias e um empate. Na mesma chave, o Caracas avançou em segundo, mas caiu nos playoffs para o Santa Fe, da Colômbia.

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Do outro lado, o Cienciano chega motivado contra o Botafogo para fazer história e eliminar um dos favoritos. Nos playoffs, a equipe peruana, que havia perdido a ida para o Lanús-ARG pelo placar de 2 a 0, virou na altitude e goleou por 4 a 0, carimbando o passaporte rumo às oitavas.

A Conmebol definiu equipe de arbitragem equatoriana para o duelo. O árbitro será Augusto Aragon, com Christian Lescano e Mauricio Lozada como assistentes. Oswaldo Contreras será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará sob o comando de Franklin Congo em Cienciano x Botafogo.

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