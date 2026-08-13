VAR rouba a cena em Santos x Macará: 'Coisa inacreditável' Times estão em busca de uma vaga nas quartas de final

O Santos está enfrentando o Macará, nesta quinta-feira (13), em jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, na Vila Belmiro. Com jogo agitado, o Peixe teve dois gols anulados por impedimento após checagem no VAR.

➡️Torcida do Santos perde a paciência com dupla contra o Macará

Aos três minutos da segunda etapa, Rollheiser acha o passe para Neymar, que deixa ela passar, e encontra Gabigol. Ele marca, comemora, mas lance é invalidado pelo VAR. Após alguns minutos, gol de Gabriel Barbosa é anulado novamente pela arbitragem. Neymar dá ótima assistência para o atacante no meio da defesa, aparece livre na área para finalizar no cantinho do goleiro.

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Era pra ser a virada, mas centroavante estava impedido. Árbitro de vídeo checa a posição de Gabigol na hora do passe de Neymar. No entanto, torcedores ficaram na bronca com a demora de quatro minutos do VAR ao analisar o lance, além de duvidarem das linhas traçadas.

➡️ Gabigol atinge marca de 100 gols pelo Santos diante do Macará

Veja a repercussão:

Queria muito entender o motivo do VAR nunca usar a câmera mais nítida pra traçar linhas de impedimento. Tem uma câmera de frente e usam uma em 45° pra traçar as linhas — Max Flávio (@MaxFlvio756557) August 13, 2026

Esse VAR do jogo do Santos está de brincadeira — ser brasileiro é muito difícil (@12pedroohenri) August 13, 2026

Pra mim esse gol do gabigol tá bizarramente impedido



Mas o var é completamente incompetente — Lifeez (@LifeezGeralt) August 13, 2026

5 minutos pra VAR anular o gol, quando chegar nos acréscimos ele vai dar 4 — Mateus Jr (@MateusSant_) August 13, 2026

Olha essa demora do VAR da Conmebol



Que vergonha — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) August 13, 2026

Gabigol atinge marca de 100 gols pelo Santos diante do Macará

Gabriel Barbosa atingiu a marca de 100 gols pelo Santos ao balançar as redes no primeiro tempo do duelo contra o Macará, nesta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele ainda marcou mais duas vezes no segundo tempo e os dois gols foram anulados por impedimento.

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Gabigol marcou 101 gols com a camisa do Santos. (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadra)

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