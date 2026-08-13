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Gabigol vira assunto após Santos x Macará: 'Um dos maiores'

Atacante marcou e chegou a marca histórica no Peixe

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 21:34
Atualizado há 1 minutos
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Gabigol comemora gol pelo Santos
Gabigol comemora gol pelo Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Santos e Macará se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (13), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Depois da partida, Gabigol foi muito exaltado por torcedores nas redes sociais. O atacante marcou um dos gols da virada santista por 2 a 1.

O gol de empate do Peixe saiu aos 43 minutos, com Gabriel Barbosa, que marcou o 100º gol pelo clube do coração. Depois, o atacante ainda teve outros dois gols anulados. Arão, após cobrança de escanteio, virou a partida.

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➡️Veja gols de Santos x Macará: Gabigol empata com passe de Neymar

Nas redes sociais, torcedores exaltaram Gabigol depois do gol marcado em Santos x Macará. Veja os comentários abaixo:

Gabigol comemora gol em Santos x Macará pela Sul-Americana
Gabigol comemora gol em Santos x Macará pela Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Veja comentários sobre Gabigol

Como foi o jogo entre Santos e Macará

O Santos começou a partida contra o Macará levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo em Santos x Macará. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

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O segundo tempo de Santos x Macará reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

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