Fala de Neymar sobre a torcida do Santos repercute: 'Imagina' Camisa 10 deu duas assistências na vitória do Peixe

A declaração de Neymar sobre a postura da torcida do Santos durante a vitória por 2 a 1 sobre o Macará, nesta quinta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, gerou repercussão nas redes sociais.

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Após a partida na Vila Belmiro, Neymar comentou a reação de parte dos torcedores quando o Santos sofreu o gol do time equatoriano. Para o atacante, alguns santistas chegaram ao estádio com uma postura negativa diante do momento vivido pelo clube.

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— Sei que o santista vem sofrendo há muitos anos, mas se ficar pensando nisso e vier pro estádio com pensamento negativo, é melhor ficar em casa. Aí viramos o jogo e ele estava fazendo coração. Aí é fácil - disse Neymar.

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais. Muitos criticaram a postura do jogador e consideraram que a fala poderia aumentar o distanciamento entre o elenco e parte da torcida.

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Veja a repercussão:

Esse é o que diz que tem mentalidade forte? Time tá na zona de rebaixamento e sofre pra ganhar de um time com desses. — Voz da Leste Inferior | Bruno Reis (@brunosr1207) August 14, 2026

esse cara vive em uma realidade paralela meu Deus — s. (@cruzeirxxx) August 14, 2026

mds, o cara realmente acha que é intocável…



dá é pena do santos hj — fã do jmac (@qissogaleigo) August 14, 2026

Magina po kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



Ver seus time tomar 7x1 e ser rebaixado, ser humilhado por seus rivais, não jogar bem contra recoleta, colecionador eliminações e não ganhar nenhum título.



Mas o importante é o pensamento positivo, mas quem ganha milhões não é o torcedor...... — Silva ˢᶜᶜᵖ (@gabrielrlq10) August 14, 2026

O torcedor nem reclamar pode kkkkkkkkkkkkkkkkkk — bruno (@bruninwsc) August 14, 2026

Como foi Santos x Macará?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O Santos começou a partida levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

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Comemoração de Neymar com Arão no segundo gol do Santos contra o Maracá (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

O segundo tempo reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

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Apesar da pouca vantagem construída para o jogo de volta, o que se viu foi uma torcida unida ao elenco, com aplausos no apito final.

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