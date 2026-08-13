Falha de Warleson em Cienciano x Botafogo revolta torcedores: 'Inacreditável'
Duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana
O Botafogo está perdendo por 4 a 0 para o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, com apenas trinta minutos do primeiro tempo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com time misto, o clube Alvinegro acumulou falhas nos lances dos gols, no entanto, o goleiro Warlerson virou o maior alvo de criticas.
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Aos 29 minutos da primeira etapa, no cruzamento despretensioso pela esquerda, o goleiro sai do gol, mas não consegue segurar e deixa a bola escapar. Succar fica com a sobra e chuta desequilibrado. A princípio Warleson parecia estar na jogada, mas ele se atrapalha, não pula e só olha a bola entrando de mansinho no canto.
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Veja o lance:
CIENCIANO 3-0 BOTAFOGO..! 🤯— Resenha da Bola ⚽📝 (@Resenhadb2) August 14, 2026
FALHA BIZARRA DO GOLEIRO WARLESON
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Veja a repercussão:
irmão. O botafoguense não tem paz.— Sujuni0r (@sujunior_0) August 14, 2026
3x0 Cienciano
Sabe oq é pior que isso? O nosso novo goleiro falhou.
Inacreditável. O Warleson também falhou.
Meu Deus do céu Warleson— Brenin (@coe_Brenin) August 14, 2026
Olha esse Warleson— Luiz Eduardo ★彡 (@luiz_aluyza) August 14, 2026
Não dá pra elogiar nenhum goleiro do Botafogo msm, olha a bizarrice que esse Warleson inventa de tomar. Outro frangueiro.— Jonathas Borges (@JBfogo) August 14, 2026
CIENCIANO 3-0 BOTAFOGO..! 🤯— Resenha da Bola ⚽📝 (@Resenhadb2) August 14, 2026
FALHA BIZARRA DO GOLEIRO WARLESON
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Veja mais sobre Cienciano x Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
Cienciano-PER 🆚 Botafogo
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)
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