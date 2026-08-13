Falha de Warleson em Cienciano x Botafogo revolta torcedores: 'Inacreditável' Duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana

O Botafogo está perdendo por 4 a 0 para o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, com apenas trinta minutos do primeiro tempo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com time misto, o clube Alvinegro acumulou falhas nos lances dos gols, no entanto, o goleiro Warlerson virou o maior alvo de criticas.

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Aos 29 minutos da primeira etapa, no cruzamento despretensioso pela esquerda, o goleiro sai do gol, mas não consegue segurar e deixa a bola escapar. Succar fica com a sobra e chuta desequilibrado. A princípio Warleson parecia estar na jogada, mas ele se atrapalha, não pula e só olha a bola entrando de mansinho no canto.

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Veja o lance:

CIENCIANO 3-0 BOTAFOGO..! 🤯



FALHA BIZARRA DO GOLEIRO WARLESON



ISSO TUDO COM SÓ 30 MIN DE JOGO pic.twitter.com/IoCOozcV4C — Resenha da Bola ⚽📝 (@Resenhadb2) August 14, 2026

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Veja a repercussão:

irmão. O botafoguense não tem paz.



3x0 Cienciano



Sabe oq é pior que isso? O nosso novo goleiro falhou.



Inacreditável. O Warleson também falhou. — Sujuni0r (@sujunior_0) August 14, 2026

Meu Deus do céu Warleson — Brenin (@coe_Brenin) August 14, 2026

Olha esse Warleson — Luiz Eduardo ★彡 (@luiz_aluyza) August 14, 2026

Não dá pra elogiar nenhum goleiro do Botafogo msm, olha a bizarrice que esse Warleson inventa de tomar. Outro frangueiro. — Jonathas Borges (@JBfogo) August 14, 2026

CIENCIANO 3-0 BOTAFOGO..! 🤯



FALHA BIZARRA DO GOLEIRO WARLESON



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Cienciano e Botafogo no primeiro tempo pela Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

Veja mais sobre Cienciano x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

Cienciano-PER 🆚 Botafogo

Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)

🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

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