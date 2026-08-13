Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Felipe Melo crava favoritos na Libertadores: 'Quem passar tá na final'

Jogador avaliou duelo das oitavas

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 14:31
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo gesticulando durante transmissão do Sportv (Foto: Reprodução Sportv)
Felipe Melo enxerga dois favoritos para chegar a final da Libertadores (Foto: Reprodução/Sportv)

Durante o programa Seleção Sportv, Felipe Melo analisou os duelos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e apontou quais equipes têm mais chances de estar na final do torneio. De acordo com o comentarista, quem avançar do embate entre Flamengo e Cruzeiro chegará à grande decisão, em novembro, no Uruguai.

➡️Lance de Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo viraliza: 'Loucura'

Para Felipe Melo, ambas as equipes têm totais condições de classificação na partida da próxima quarta-feira (19), no Maracanã, ressaltando o equilíbrio do confronto. O ex-atleta criticou quem já cravou a vaga rubro-negra após o empate no Mineirão e destacou que o time mineiro também possui elenco e treinador qualificados para buscar o resultado fora de casa.

continua após a publicidade

— Para muitos aí que estão falando "ah, o Flamengo", inclusive lá em casa. Ontem eu assisti ao jogo com bastante gente lá em casa. Lá tinha muito flamenguista assistindo e "ah, esse resultado aí, passamos". Não passaram, não! Não passaram, não — iniciou o ex-jogador.

— O Flamengo tem time sim para passar, mas o Cruzeiro tem time e treinador, assim como o Flamengo, para chegar no Maracanã e fazer bom jogo. Agora, dito isso, para mim, quem passa aí está na final — encerrou Felipe Melo.

continua após a publicidade
Pulgar e Kaio Jorge em Cruzeiro x Flamengo
Cruzeiro e Flamengo empataram no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores?

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis somou 20 gols em 79 jogos pelo Corinthians (Foto: Allan Calisto /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Tiago Leifert dispara sobre saída de Memphis do Corinthians

Há 36 minutos
Felipe Melo durante programa do Sportv (Foto: Reprodução Sportv)

Fora de Campo

Felipe Melo analisa demissão de Zubeldía: 'Inimigo da base'

Há 56 minutos
Arroyo driblando Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo na Libertadores

Fora de Campo

Lance de Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo viraliza: 'Loucura'

Há 1 hora
Zubeldía chegou no comando Tricolor em setembro de 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Bárbara Coelho comenta saída de Zubeldía do Fluminense: 'Estou feliz'

Há 1 hora
Luis Zubeldía no banco de reservas em jogo do Fluminense na Copa do Brasil

Fora de Campo

Casagrande questiona demissão de Zubeldía do Fluminense

Há 3 horas
Ex-jogador teve passagem no comando do Rosário Central em 2022 (Foto: Divulgação/Rosário Central)

Fora de Campo

Tévez faz alerta ao Corinthians para duelo contra Rosario

Há 4 horas
Mais LANCE!
Tricolor está há sete jogos sem vencer (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Torcida do Fluminense reage à saída de Zubeldía: 'Barato sai caro'

Fábio Santos é atual comentarista da ESPN

Fábio Santos prevê jogo difícil em Rosario Central x Corinthians

Facincani, jornalista, durante vídeo no seu canal

Facincani critica Abel Ferreira após empate do Palmeiras: 'Chacota'

Bruno Henrique em Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Ex-árbitros divergem sobre polêmica de Cruzeiro x Flamengo

Paulo Nunes durante transmissão da Rede Globo

Paulo Nunes avalia o melhor em Cruzeiro x Flamengo: 'Teve mais'

PVC criticou durante transmissão Carlos Miguel em Palmeiras e Cerro Porteño

PVC critica titular em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não consegue'

Rossi lamenta gol sofrido em Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Rossi vira alvo em Cruzeiro x Flamengo: 'Sem confiança'

Arroyo em comemoração do gol em cima do Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama'

Luis Roberto durante transmissão da Globo

Luis Roberto faz discurso emocionante em Cruzeiro x Flamengo

Yael Falcon é o árbitro principal da partida entre Cruzeiro e Flamengo

Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Abel Ferreira recebe recado após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Acaba'