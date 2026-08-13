Felipe Melo crava favoritos na Libertadores: 'Quem passar tá na final' Jogador avaliou duelo das oitavas

Durante o programa Seleção Sportv, Felipe Melo analisou os duelos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e apontou quais equipes têm mais chances de estar na final do torneio. De acordo com o comentarista, quem avançar do embate entre Flamengo e Cruzeiro chegará à grande decisão, em novembro, no Uruguai.

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Para Felipe Melo, ambas as equipes têm totais condições de classificação na partida da próxima quarta-feira (19), no Maracanã, ressaltando o equilíbrio do confronto. O ex-atleta criticou quem já cravou a vaga rubro-negra após o empate no Mineirão e destacou que o time mineiro também possui elenco e treinador qualificados para buscar o resultado fora de casa.

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— Para muitos aí que estão falando "ah, o Flamengo", inclusive lá em casa. Ontem eu assisti ao jogo com bastante gente lá em casa. Lá tinha muito flamenguista assistindo e "ah, esse resultado aí, passamos". Não passaram, não! Não passaram, não — iniciou o ex-jogador.

— O Flamengo tem time sim para passar, mas o Cruzeiro tem time e treinador, assim como o Flamengo, para chegar no Maracanã e fazer bom jogo. Agora, dito isso, para mim, quem passa aí está na final — encerrou Felipe Melo.

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Cruzeiro e Flamengo empataram no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores?

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

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A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

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