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Seleção na Copa do Mundo tem 25 jogadores nascidos fora do país; entenda

Apenas um jogador da seleção classificada para a Copa nasceu no país natal

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
21:51
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores de Curaçao (Imagem: Reprodução/X)
imagem cameraJogadores de Curaçao (Imagem: Reprodução/X)
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A seleção de Curaçao carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026 de forma inédita, tornando-se o menor país do mundo (em população e território) a se classificar para o torneio. No entanto, a equipe caribenha chama atenção por uma estatística singular: dos 26 jogadores convocados pelo técnico Dick Advocaat, apenas um nasceu efetivamente na ilha.

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Elenco de Curaçao nasceu na Holanda

A única exceção no grupo é o meia Tahith Chong, que nasceu em Willemstad, capital de Curaçao. Todos os outros 25 atletas nasceram em cidades dos Países Baixos (Holanda), como Amsterdã, Roterdã e Groningen.

Essa composição peculiar é fruto de uma estratégia de longo prazo que buscou recrutar os "filhos da diáspora": atletas com ascendência curaçauense que foram formados em academias europeias, mas que optaram por representar ailha por possuírem raízes ligadas ao local.

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A explicação para essa forte ligação está na história política da ilha. Até 2010, Curaçao integrava as Antilhas Holandesas, território que foi dissolvido para dar lugar a um país autônomo. O país não é nem mesmo reconhecido pela ONU. Apesar da autonomia, a ilha ainda pertence ao Reino dos Países Baixos, e não é um Estado independente. Como faz parte dos Países Baixo, todos os curaçauenses possuem passaporte holandês e o livre trânsito para viver e estudar na Europa.

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Já classificada após uma campanha invicta nas eliminatórias da Concacaf, onde terminou na liderança de sua chave, a "Onda Azul" (alcunha da seleção) foi sorteada para o Grupo E do Mundial. A estreia histórica de Curaçao em Copas do Mundo acontecerá no dia 14 de junho de 2026, contra a gigante Alemanha, no NRG Stadium, em Houston. Além dos alemães, o grupo de Curaçao conta com Costa do Marfim e Equador.

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Dick Advocaat, técnico de Curaçao, será o treinador mais velho da história das Copas, aos 78 anos. Só o fato do comandante ter levado a ilha para a disputa na competição já é uma conquista imensa.

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