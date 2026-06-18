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Mauricio Meirelles lança quadro sobre a Copa e analisa futuro de Danilo: 'Já se sabia'

Comediante se une novamente com Felipe Andreoli

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
18/06/2026 18:08
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.
Danilo com a nova camisa do Botafogo em homenagem à Seleção. (Imagem: Divulgação/Botafogo)

O comediante botafoguense Maurício Meirelles se junta à Felipe Andreoli para lançar um quadro durante a Copa do Mundo. Os dois, que já trabalharam juntos no CQC, agora se reúnem novamente na Record para fazer um trabalho entrevistando personagens durante o Mundial.

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    Entrevistado pelo Lance!, o comediante explicou um pouco mais sobre a dinâmica com Andreoli.

    - Eu e Felipe trabalhamos no CQC, da Band, e fizemos apenas uma matéria juntos. Curiosamente foi a matéria que mais viralizou na época: a do telemarketing. Em 2018, ele me chamou para ajudá-lo com um projeto pra Copa, o Zona Mista. E juntos concordamos que foi o melhor trabalho que já fizemos. Tentamos reeditar a dupla algumas vezes, mas só rolou agora na Record. Basicamente com aquilo que nos formou: reportagem raiz de guerrilha. Não temos direitos, não temos acessos, mas temos o microfone e um milhão de coisas curiosas acontecendo ao nosso redor. A ideia é explorar esse lado perrengue, que ninguém imagina - explicou.

    Maurício Meirelles lança quadro na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

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    Botafoguense assumido, Maurício também projetou o futuro de Danilo, craque do Botafogo e da Seleção Brasileira que pode deixar o time alvinegro ao final do Mundial.

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    - 2026 tem sido um ano bem burocrático para o Botafogo. Mais se falou sobre administração do que do time. Isso impacta em jogadores do porte do Danilo. Para mim, ele é o melhor jogador em atividade no Brasil e já era sabido que seria um ativo com fins mercadológicos, especialmente com a Copa. Sua condução só será péssima se for para o Flamengo. Aí passo a achar que é o pior jogador em atividade no Brasil, rs - afirmou.

    Maurício também foi sincero sobre a fase da Seleção Brasileira, dando a entender que não está muito confiante no hexacampeonato da Amarelinha.

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    - O país está desacreditado, ninguém acredita nos jogadores e o Brasil não atuou bem na estreia. Ou seja, tudo bem encaminhado pelo Hexa - disse, em tom de brincadeira.

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