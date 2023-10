A prova do lançamento de martelos dos Jogos Asiáticos quase terminou em tragédia neste domingo (01). Isso porque, um oficial de campo do atletismo, de 62 anos, foi atingido pelo objeto lançado pelo atleta Ali Zankawi, do Kuwait, durante a competição e teve a perna quebrada. Ele precisou ser encaminhado ao hospital, onde foi constatada uma fratura exposta da tíbia direita.