Polêmica no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de Futsal, entre Magnus Futsal e Corinthians, neste domingo (1º). O duelo ocorre na Arena Sorocaba, casa do Magnus Futsal e na cidade de Sorocaba (SP). Por regulamento, a partida não poderia receber torcedores do Timão. Porém, dezenas corintianos conseguiram entrar no ginásio e, uniformizados, acenderam sinalizadores que paralisaram a decisão em cerca de cinco minutos, por conta da fumaça.