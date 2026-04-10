Bebê do Hexa: Endrick e Gabrielly anunciam gravidez do primeiro filho
Casal anunciou a notícia por meio das redes sociais
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A Seleção Brasileira acaba de ganhar um novo amuleto da sorte, o primeiro filho de Gabriely e Endrick, que vive as altas expectativas de ser convocado para a Copa do Mundo. O sexo e nome o bebê não foram detalhados pelo casal, que fez o anuncio da chegada do novo integrante da família por meio das redes sociais.
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Endrick e o sonho da Copa do Mundo
Endrick retornou à Seleção respaldado por números consistentes no futebol europeu. Emprestado ao Lyon pelo Real Madrid, o atacante soma seis gols e cinco assistências em 15 partidas, mantendo alta participação ofensiva.
Mesmo com poucos minutos com a camisa da Seleção, o atacante tem bom aproveitamento: marcou contra Inglaterra, Espanha e México no atual ciclo. Na primeira oportunidade que recebeu de Carlo Ancelotti, no amistoso internacional contra a Croácia, Endrick agarrou a chance como ouro e foi o destaque do jogo.
Mesmo entrando no segundo tempo, Endrick mudou o jogo, sofrendo o pênalti que colocou o Brasil à frente novamente no placar, e construiu a jogada do terceiro gol.
Endrick vai ser o futuro da seleção. Estamos observando sua evolução, que é muito boa!Carlo Ancelotti
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