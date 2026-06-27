Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia Atacante entre em campo neste sábado (27) pela Copa do Mundo

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, gravou um vídeo para o perfil oficial da Fifa nas redes sociais com uma mensagem ao filho e aos fãs do jogador. O conteúdo foi publicado neste sábado (27), às vésperas do confronto entre Portugal e Colômbia, marcado para às 20h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo.

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No vídeo, a matriarca da família Aveiro celebra os feitos do camisa 7 de Portugal na Copa do Mundo e agradece o apoio dos torcedores ao atacante. Cristiano Ronaldo e Portugal buscam confirmar o favoristimo da chave inicial para alcançarem a classificação na lideração.

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— Sinto orgulho que meu filho continua fazendo história. Quero agradecer a todos os fãs que estão sempre ao seu lado. Tem dado muito ao mundo inteiro. Beijinhos, meu filho, a mamãe está sempre aqui por você. Quero agradecer a todos pelo respeito que têm pelo meu filho. Beijos de Portugal. O futebol continua unindo todos nós. Força, Portugal. Beijinhos — disse Dolores na gravação.

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A special message from @Cristiano's mother Maria Dolores: Pride at her son's record-breaking @fifaworldcup achievements, and a thank you to fans for supporting Cristiano and for uniting around the FIFA World Cup. 🙌🇵🇹 pic.twitter.com/Fpb30muPrI — FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026

Crtistiano Ronaldo na Copa do Mundo

O atacante passou em branco na estreia de Portugal, contra a República Democrática do Congo, mas voltou a marcar na rodada seguinte. O astro do futebol internacional fez dois gols na goleada sobre o Uzbequistão, resultado que garantiu a classificação da equipe portuguesa para a próxima fase.

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A definição da posição em que Portugal avançará ocorre neste sábado (27), às 20h30, no jogo contra a Colômbia. Em caso de vitória, a seleção encerra a fase de grupos na liderança e enfrenta na sexta-feira um terceiro colocado a ser definido. Se ficar na segunda posição, o adversário nas oitavas será o segundo colocado do Grupo L, da Inglaterra, na quinta-feira. Portugal também pode avançar como terceiro colocado.

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