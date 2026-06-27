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Portugal já está classificado? Veja o que está em jogo contra a Colômbia

Seleção europeia joga pela primeira posição

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 18:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
Portugal entra em campo com a tranquilidade da vaga garantida, mas focado em buscar a liderança do grupo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A seleção de Portugal entra no gramado às 20h30 (horário de Brasília) para medir forças com a Colômbia com a tranquilidade de quem já carimbou o passaporte para a próxima fase da Copa do Mundo 2026. A vaga antecipada dos portugueses na segunda fase foi sacramentada pelo desfecho do Grupo H, que terminou com a Espanha no topo e Cabo Verde na vice-liderança.

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    Com quatro pontos somados até aqui, os comandados de Roberto Martínez não podem mais ser alcançados pelos concorrentes de outras chaves na disputa pelas vagas de melhores terceiros colocados. Ainda assim, o confronto deste sábado vale muito: define a liderança do Grupo K e dita os rumos no cruzamento da fase eliminatória.

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    João Neves e Nuno Mendes comemoram gol de Portugal
    João Neves é celebrado por Nuno Mendes após gol que abriu o placar para Portugal contra Congo (Foto: Robeto Schemidt / AFP)

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    O que muda com o resultado?

    As duas potências brigam diretamente pelo topo da tabela. A vantagem atual é sul-americana, mas os europeus dependem apenas de si para virar o jogo.

    Os caminhos de Portugal no mata-mata:

    1. Se vencer: Assume a liderança isolada e avança em primeiro lugar. Com isso, jogará na sexta-feira (3), em Kansas City, pegando um dos terceiros colocados vindos dos Grupos D, E, I, J ou L.
    2. Se empatar ou perder: Avança na segunda colocação (ou na terceira, em um cenário matemático remoto onde seja goleado e a RD Congo tire uma desvantagem imensa de saldo de gols). Passando em segundo, o desafio será na quinta-feira (2), em Toronto, contra o vice-líder do Grupo L.

    O panorama geral do Grupo K

    A chave chega à última jornada completamente viva. Enquanto Colômbia e Portugal duelam pelo topo, República Democrática do Congo e Uzbequistão se enfrentam no mesmo horário buscando uma vitória histórica para tentar beliscar uma vaga entre os melhores terceiros colocados do Mundial.

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    Para terminar na liderança isolada do grupo, a Colômbia precisa apenas de uma vitória ou de um empate contra os portugueses, o que a levaria aos 9 ou 7 pontos. Mesmo se for derrotada, a seleção sul-americana avança de fase de qualquer maneira, ficando na segunda colocação.

    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Do outro lado, Portugal assume a ponta da tabela caso consiga uma vitória simples sobre os colombianos. Se o confronto terminar empatado, os europeus garantem a vice-liderança da chave. Em caso de revés, Portugal precisa torcer para o Congo não golear o Uzbequistão, evitando que os africanos tirem a grande diferença no saldo de gols e ameacem a segunda posição.

    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)
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