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Os desafios que Portugal terá diante da Colômbia na Copa do Mundo

Portugal decide futuro na Copa neste sábado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/06/2026 07:00
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Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Neste sábado (27), Portugal e Colômbia entram em campo pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. A seleção colombiana já garantiu vaga nas fases eliminatórias e busca apenas confirmar a liderança da chave. Já a equipe comandada por Roberto Martínez ainda depende do resultado para assegurar a classificação.

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    • Com quatro pontos, Portugal avança às oitavas de final com um empate. Em caso de derrota, a seleção portuguesa ainda pode se classificar, desde que a RD Congo não consiga tirar a diferença no saldo de gols diante do Uzbequistão. Apesar da vantagem na tabela, o confronto contra a Colômbia é apontado como o maior desafio dos portugueses nesta fase de grupos, já que enfrentarão a equipe de melhor campanha da chave até o momento.

    Colômbia tem aproveitamento que chama atenção

    Os números da Colômbia ligam o sinal de alerta para a equipe de Roberto Martínez. Em duas partidas disputadas nesta Copa do Mundo, a seleção colombiana soma duas vitórias, quatro gols marcados e apenas um sofrido, confirmando o bom momento vivido na competição.

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    O setor ofensivo também chama atenção. De acordo com dados do Sofascore, a Colômbia registra média de 17,5 finalizações por jogo e cria cerca de três grandes chances por partida, números que evidenciam a capacidade da equipe de pressionar os adversários e produzir oportunidades de gol com frequência.

    Existe a possibilidade de os colombianos entrarem em campo com uma equipe alternativa, principalmente porque Jhon Lucumí, Johan Mojica e Jefferson Lerma estão pendurados e podem ser preservados para evitar suspensão no mata-mata. Ainda assim, a possível mudança de peças não altera o padrão de jogo da seleção, que mantém alto nível técnico e costuma controlar as partidas. Nos dois primeiros jogos do Mundial, a equipe teve média de 62% de posse de bola, reforçando sua capacidade de dominar as ações.

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    Destaques individuais competem com as estrelas portuguesas

    Se a seleção portuguesa conta com um elenco extremamente estrelado, com craques como Cristiano Ronaldo, Pedro Neto e Vitinha, a Colômbia também tem seus destaques individuais na prateleira.

    A Colômbia chega para o duelo contra Portugal com nomes de peso no elenco. A principal referência técnica é Luis Díaz, atacante do Bayern de Munique, que vem sendo decisivo na Copa do Mundo, participando diretamente de gols e assistências.

    Luis Diaz em jogo da Colômbia
    Luis Díaz é um dos principais nomes da seleção colombiana (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    No meio-campo, James Rodríguez segue como o principal organizador da equipe, responsável por ditar o ritmo das jogadas e exercer papel de liderança dentro de campo. O elenco ainda conta com jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como o meia Jhon Arias, do Palmeiras, o volante Richard Ríos e o atacante Andrés Gómez, do Vasco, que ampliam as opções da seleção colombiana para a sequência da competição.

    ⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

    A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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    Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

    Seleção portuguesa treinando para decisão na Copa
    Portugal ainda não está garantido na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

    A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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