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Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados

Queda precoce na Copa gera medida drástica da federação; atletas retornarão separados

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 18:56
Atualizado há 3 minutos
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Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A participação do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nesta sexta-feira (26), e a Celeste enfrenta um cenário de caos e medidas severas após a queda. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, em Guadalajara, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) tomou uma medida drástica: o cancelamento do voo fretado que levaria a delegação de volta a Montevidéu. A informação foi divulgada pelo jornal Ovación e confirmada pelo El País.

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    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    Os 26 jogadores do elenco uruguaio não terão o direito à aeronave exclusiva e precisarão que retornar ao país em voos comerciais, viajando de forma separada uns dos outros. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) emitiu uma nota desmentindo a informação de que havia um voo já previsto para o retorno, mas admitiu que os jogadores retornarão em voos comerciais, por conta própria.

    Também foi informado no comunicado da AUF que muitos dos jogadores iriam direto para o país em que residem, já que todo o elenco convocado atua fora do Uruguai.

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    O capitão José Giménez não poupou palavras ao descrever o ambiente interno dos uruguaios: "É uma sensação de merda. O vestiário está desolado, triste e sofrendo. Não havia um rosto sequer que não demonstrasse tristeza", desabafou o zagueiro.

    A eliminação precoce, a quinta da história uruguaia em primeira fase de Mundiais, tem culpados claros para a torcida. O goleiro Muslera, de 40 anos, protagonizou um "frango" histórico no gol de Baena e, segundo o técnico Marcelo Bielsa, o próprio arqueiro tomou a decisão de ser substituído no intervalo.

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    Goleiro Muslera, do Uruguai, em ação no jogo com a Espanha
    Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Além das falhas em campo, o ciclo de Bielsa na Celeste terminou de forma melancólica, sob fortes críticas e boatos de revolta dos jogadores. O treinador enfrentou uma "rebelião" dos atletas, que pediram mudanças táticas para o jogo decisivo, pedido este que foi negado pelo comandante. Em sua última coletiva, Bielsa foi taxativo sobre seu legado: "O que eu deixo ao futebol uruguaio é nada", afirmou, ressaltando que o trabalho de três anos perde o valor sem resultados.

    Com o adeus precoce, sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Arrascaeta, De La Cruz e Canobbio (que acabou expulso no fim do jogo), serão "devolvidos" aos seus clubes mais cedo do que o esperado. A equipe uruguaia terminou a Copa com apenas dois pontos somados no Grupo H.

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