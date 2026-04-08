O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Luis Roberto, principal narrador do grupo Globo, teve a sua ausência na Copa do Mundo confirmada na noite da última terça-feira (07) em decorrência de um problema de saúde. O profissional ficará afastado das transmissões do Mundial por conta da doença chamada neoplasia, que consiste em um crescimento desenfreado de células que podem gerar tumores.

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O diagnóstico veio em exames de rotina, que apontaram o problema na região cervical. Luis já está fora das atividades da emissora e neste momento está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

Luis Roberto foi diagnosticado com neoplasia (Foto: Reprodução/SporTV)

Saiba mais detalhes da doença

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

Galvão manda recado a Luis Roberto

Galvão Bueno, ex-Globo e atualmente no "SBT", deixou uma mensagem para o seu companheiro de profissão, Luis Roberto, que está fora das transmissões da Copa do Mundo após a confirmação de um problema de saúde. O narrador foi às redes sociais e declarou apoio a Luis, que foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical e, em consequência do tratamento médico, estará ausente do Mundial.

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- Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! - iniciou Galvão.

- Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! - encerrou.

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