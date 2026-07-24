Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'
Meia se posicionou sobre interesse do Alviverde
Danilo, do Botafogo voltou a jogar pelo Alvinegro na quinta-feira (23), contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão, frustrando os planos do Palmeiras por entrar em campo pela 13ª vez na competição por não poder defender outro time da Série A nesta temporada.
➡️Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda
No entanto, após o empate, o camisa oito do Glorioso se pronunciou através das redes sociais expondo que cumpriu a vontade do clube, mas que também não queria ser vendido para o futebol Russo.
➡️Danilo comenta negociação frustrada com Palmeiras e faz pedido ao Botafogo
— Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento — disparou Danilo.
Nas redes sociais, torcedores do Botafogo e Palmeiras repercutiram o posicionamento do jogador. Com os torcedores Alviverdes debochando com o fato do camisa oito não querer ficar no clube carioca. Já alguns internautas concordaram com a opção do atleta não querer ser transferido para um clube russo.
➡️Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória
Veja a repercussão:
ou seja, n quer ficar no botafogo, n quer ir pra russia, queria o palmeiras, respeitou a decisão burra do botafogo, e agora restou a europa— stevan (@stevan77_) July 24, 2026
resumo: vai ficar no botafogo até o fim do ano pq a europa n vai querer, vai desvalorizar, e o palmeiras contrata mais barato ano que vem
E agora espero que ele respeite a decisão do torcedor palmeirense:— Mundinho Palestra Itália 🇮🇹 (@Mundinho_SEP) July 24, 2026
Não te queremos mais aqui!
Paqueta fez tudo o que conseguiu pra voltar pro Flamengo, enquanto esse ai cagou pra nós.
Ninguém é maior que o Palmeiras.
Nada demais na declaração. Ele está certo, Rússia é fim de carreira e ele é novo ainda.— Ja Morant Fã club 🏀 (@jamorant1910) July 24, 2026
Kkkkkkkkk jogador de futebol é uma figura. Vai continuar no time, ao invés de calar a boca, fomenta o negócio.— Pedro (@Goldoluva) July 24, 2026
Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Andreas, vai ser vendido pro Palmeiras por menos da metade do valor futuramente— edu¹⁹¹⁴ #GTAVI (@sepedu__) July 24, 2026
vai manter o cara com salario alto insatisfeito. e no final pode perder ele mais barato ainda— Oséias CRF (@OsiasOliveira18) July 24, 2026
Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras
Texto de: Leonardo Bessa.
Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.
O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.
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A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.
Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.
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O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.
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