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Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'

Meia se posicionou sobre interesse do Alviverde

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão
Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Danilo, do Botafogo voltou a jogar pelo Alvinegro na quinta-feira (23), contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão, frustrando os planos do Palmeiras por entrar em campo pela 13ª vez na competição por não poder defender outro time da Série A nesta temporada.

➡️Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

No entanto, após o empate, o camisa oito do Glorioso se pronunciou através das redes sociais expondo que cumpriu a vontade do clube, mas que também não queria ser vendido para o futebol Russo.

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➡️Danilo comenta negociação frustrada com Palmeiras e faz pedido ao Botafogo

— Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento — disparou Danilo.

Publicação de Danilo com recado ao Botafogo sobre negociação com o Palmeiras e Rússia
Publicação de Danilo com recado ao Botafogo sobre negociação com o Palmeiras e Rússia (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo e Palmeiras repercutiram o posicionamento do jogador. Com os torcedores Alviverdes debochando com o fato do camisa oito não querer ficar no clube carioca. Já alguns internautas concordaram com a opção do atleta não querer ser transferido para um clube russo.

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➡️Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Veja a repercussão:

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Texto de: Leonardo Bessa.

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

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A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.

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O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.

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