logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Chegou de vez'

Atuação de meia chamou atenção

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Zakaria Labyad em ação durante Corinthians e Remo
Zakaria Labyad em ação durante Corinthians e Remo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

O Corinthians venceu o Remo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, autor de dois gols, e Kaio César garantiram o triunfo do Timão, mas outro nome chamou a atenção da torcida: Zakaria Labyad.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meia participou diretamente de lances importantes da partida, distribuiu bons passes, mostrou qualidade na construção das jogadas e foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais. Após o apito final, internautas afirmaram que o jogador chegou de vez para assumir protagonismo na equipe.

continua após a publicidade

➡️Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia

Veja a repercussão:

Como foi a partida?

Texto de: Guilherme Lesnok.

Corinthians criou as principais chances pelo lado direito do ataque, especialmente com seu camisa 9, Yuri Alberto. O atacante levou perigo em uma cabeçada e, aos 26 minutos, aproveitou um bom passe do volante André para finalizar rasteiro. O goleiro Marcelo Rangel falhou na defesa, e a bola entrou, abrindo o placar. O segundo gol do Timão saiu aos 39 minutos, em um belo contra-ataque iniciado por Kaio César. O atacante recuperou a bola e tocou para Yuri Alberto, que girou sobre a marcação e encontrou Zakaria Labyad. O meia percebeu Breno Bidon dentro da área, que ajeitou de cabeça para Kaio César completar para o gol, concluindo a jogada que ele mesmo havia iniciado. O lance ainda foi revisado pelo VAR antes da confirmação do gol. Deu tempo ainda na primeira etapa para Yuri Alberto aproveitar sobra de bola dentro da área e fazer o 3 a 0.

Yuri Alberto foi decisivo na partida contra o Remo
Yuri Alberto foi decisivo na partida contra o Remo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

A segunda etapa foi marcada pelo controle da posse de bola do Corinthians, mas com poucas finalizações. O Remo, acuado, também criou pouco e praticamente não levou perigo. A melhor oportunidade do Timão voltou a ser com Yuri Alberto, que finalizou de dentro da área, mas sem sucesso. O placar de 3 a 0 permaneceu até o apito final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão

Fora de Campo

Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'

Há 42 minutos
Neymar durante torneio de pôquer

Fora de Campo

Neymar xinga Craque Neto após polêmica com pôquer; veja

Há 7 horas
Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Há 7 horas
Botafogo e Vitória empataram sem gols no Brasileirão

Fora de Campo

Gol perdido em Botafogo x Vitória viraliza: 'Não dá'

Há 7 horas
Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Fora de Campo

Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Há 7 horas
Franclim Carvalho em Botafogo x Vitória

Fora de Campo

Franclim Carvalho é alvo de críticas após empate do Botafogo com o Vitória

Há 8 horas
Mais LANCE!
Yuri Alberto, atacante do Corinthians comemorando gol contra o Remo

Atuação de Yuri Alberto chama atenção em Corinthians x Remo: 'Diferenciado'

Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.

Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja

Luís Castro não estava a beira do campo em Bolívar x Grêmio

Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após derrota

Salvio Spinola

Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

Yuri Alberto, atacante do Corinthians comemorando gol contra o Remo

Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia

Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo

Neymar rebate polêmica com o pôquer: 'Vão ficar cornetando?'

Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

CazéTV garante direitos exclusivos do WTA Tour até 2030

Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno entrando em campo com Madonna na final da Copa do Mundo

Argentinos detonam Ronaldo e Ronaldinho na final da Copa: 'Pitoresco'

Camisa nova do Fluminense verde

Nova camisa do Fluminense custa 11 dias de trabalho para quem recebe salário mínimo

Craque-neto

Craque Neto avalia harmonização facial dos jogadores: 'Eu gostei'

Roger Flores faz no Seleção Sportv

Roger Flores vê favorito ao título do Brasileirão: 'Encaminhado'

Hulk, Thiago Silva e Samuel Xavier posam com a nova camisa do Fluminense

Fluminense lança terceira camisa em homenagem às Laranjeiras; veja

Vini Jr e Terry Crews no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Momento entre Vini Jr e Terry Crews no Rio de Janeiro viraliza: 'Épico'