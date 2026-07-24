Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Chegou de vez'
Atuação de meia chamou atenção
O Corinthians venceu o Remo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, autor de dois gols, e Kaio César garantiram o triunfo do Timão, mas outro nome chamou a atenção da torcida: Zakaria Labyad.
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O meia participou diretamente de lances importantes da partida, distribuiu bons passes, mostrou qualidade na construção das jogadas e foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais. Após o apito final, internautas afirmaram que o jogador chegou de vez para assumir protagonismo na equipe.
➡️Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia
Veja a repercussão:
Zakaria Labyad é jogador de bola, hein?— Matheus Camargo (@matheusvcam) July 23, 2026
Primeiro tempo absurdo do marroquino do Corinthians.
Um absurdo a seleção não ter levado ele.— Francisco Jair (@Francis81149881) July 23, 2026
temos que falar do BOM primeiro tempo do professor zakaria labyad contra o remo— neto (@netopistola10) July 23, 2026
o marroquino chegou de vez no corinthians. pic.twitter.com/lUzkTTZxPH
Meu Deus do céu, que Corinthians é esse? Meus amigos, que coisa linda estamos assistindo, show— Juan Souza (@_ojuanzao) July 23, 2026
Mas um baita de um show, com e sem bola. Muita movimentação, viradas de jogo (algo raro no futebol brasileiro), excelente primeiro tempo de Kaio César, Bidon, André e Zakaria Labyad
Zakaria Labyad tem tudo pra ser ídolo— Aphex Twin Pikas 🇵🇸 (@dvidbrownie) July 23, 2026
Como foi a partida?
Texto de: Guilherme Lesnok.
O Corinthians criou as principais chances pelo lado direito do ataque, especialmente com seu camisa 9, Yuri Alberto. O atacante levou perigo em uma cabeçada e, aos 26 minutos, aproveitou um bom passe do volante André para finalizar rasteiro. O goleiro Marcelo Rangel falhou na defesa, e a bola entrou, abrindo o placar. O segundo gol do Timão saiu aos 39 minutos, em um belo contra-ataque iniciado por Kaio César. O atacante recuperou a bola e tocou para Yuri Alberto, que girou sobre a marcação e encontrou Zakaria Labyad. O meia percebeu Breno Bidon dentro da área, que ajeitou de cabeça para Kaio César completar para o gol, concluindo a jogada que ele mesmo havia iniciado. O lance ainda foi revisado pelo VAR antes da confirmação do gol. Deu tempo ainda na primeira etapa para Yuri Alberto aproveitar sobra de bola dentro da área e fazer o 3 a 0.
A segunda etapa foi marcada pelo controle da posse de bola do Corinthians, mas com poucas finalizações. O Remo, acuado, também criou pouco e praticamente não levou perigo. A melhor oportunidade do Timão voltou a ser com Yuri Alberto, que finalizou de dentro da área, mas sem sucesso. O placar de 3 a 0 permaneceu até o apito final.
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