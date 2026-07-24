Rosalía tem homenagem cancelada por polêmica com Mia Khalifa e Argentina
Cantora recebeu chuva de críticas após a final da Copa do Mundo
A cantora espanhola Rosalía enfrenta uma crise de imagem na Argentina após compartilhar uma publicação no TikTok com referência à derrota do país na final da Copa do Mundo de 2026. A polêmica gerou reações negativas nas redes sociais dias antes de seus shows em Buenos Aires.
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A repercussão resultou no cancelamento de um concerto sinfônico em homenagem à artista em um museu na província de Córdoba, no centro do país. Os organizadores informaram ter recebido "inúmeras mensagens de ódio" após o episódio.
Origem da polêmica
Após a final, Rosalía republicou no TikTok um vídeo da ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa comemorando a vitória espanhola. A legenda da postagem dizia "como soa a vida agora que as pérolas foram derrotadas", ao som da música "La Perla", de sua autoria.
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O termo "perla" (pérola, em espanhol) é uma expressão coloquial usada na Espanha para descrever uma pessoa problemática ou difícil. Torcedores argentinos interpretaram a publicação como uma provocação e inundaram as redes sociais com críticas à artista.
El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe— Corta (@somoscorta) July 21, 2026
Pedido de desculpas e reações
Na quarta-feira (23/7), após excluir a postagem, Rosalía publicou um pedido de desculpas no Instagram. A cantora afirmou ter compartilhado o conteúdo de Khalifa sem ler "o que estava escrito" e declarou: "Só tenho amor pela Argentina". A artista tem shows marcados para Buenos Aires nos dias 1, 2, 4 e 6. Na semana seguinte, a cantora fará dois shows no Brasil.
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Na seção de comentários de suas publicações mais recentes, fãs manifestaram indignação e anunciaram devoluções de ingressos. "E se pedíssemos o reembolso dos ingressos na Argentina?", "Devolvi os ingressos que comprei para minhas sobrinhas. Elas decidiram por conta própria não ir te ver (…) você realmente decepcionou seu público argentino" e "Devolvendo os ingressos" estão entre as mensagens.
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