IA aponta Flamengo como maior campeão da Libertadores até 2091
Ferramenta prevê Remo conquistando primeira Libertadores em 2087
O domínio brasileiro na Libertadores deve continuar pelas próximas décadas. Pelo menos é o que aponta uma simulação feita pelo Lance! com o auxílio da inteligência artificial, que projetou os campeões da principal competição sul-americana entre 2026 e 2091. Entre os clubes do Brasil, o Flamengo seria o maior beneficiado pela previsão e terminaria o período como o maior campeão brasileiro da história do torneio.
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Projeção dos próximos campeões da Libertadores
De acordo com a projeção, o clube carioca ganharia sete títulos nas próximas 66 edições. A previsão conta com Palmeiras em sequência, ganhando cinco títulos:
- Flamengo — 2027, 2031, 2040, 2056, 2075, 2076 e 2077 (11 títulos)
- Palmeiras — 2028, 2029, 2059, 2072 e 2073 (8 títulos)
- Santos — 2063 e 2069 (5 títulos)
- São Paulo — 2051 e 2053 (5 títulos)
- Botafogo — 2043, 2066 e 2067 (4 títulos)
- Cruzeiro — 2026 e 2070 (4 títulos)
- Fluminense — 2039, 2057 e 2060 (4 títulos)
- Grêmio — 2046 (4 títulos)
- Vasco — 2038, 2079 e 2080 (4 títulos)
- Corinthians — 2041 e 2042 (3 títulos)
- Internacional — 2078 (3 títulos)
- Bahia — 2034 e 2055 (2 títulos)
- Atlético-MG — 2037 (2 títulos)
- Coritiba — 2054 (1 título)
- Goiás — 2074 (1 título)
- RB Bragantino — 2061 (1 título)
- Remo — 2087 (1 título)
Maior campeão brasileiro na competição
Caso o cenário se concretize, o Flamengo, que atualmente possui quatro títulos da Libertadores, chegaria a 11 conquistas, tornando-se o maior campeão brasileiro da competição. O Palmeiras encerraria o período com oito taças, enquanto Cruzeiro, Santos, São Paulo e Vasco alcançariam cinco títulos cada. Botafogo, Fluminense e Grêmio ficariam com quatro conquistas, Corinthians e Internacional chegariam a três, Atlético-MG e Bahia somariam dois, e Coritiba, Goiás, RB Bragantino e Remo levantariam a taça continental pela primeira vez.
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Retorno da Libertadores em agosto
A Libertadores volta na próxima semana com o início das oitavas de final. A fase eliminatória será disputada entre os dias 11 e 20 de agosto, com partidas de ida e volta, e contará com a presença de seis clubes brasileiros na briga pelo título continental.
O primeiro representante do Brasil a entrar em campo será o Fluminense, que recebe o Independiente Rivadavia na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Corinthians também iniciam a caminhada em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.
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