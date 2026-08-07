IA aponta Flamengo como maior campeão da Libertadores até 2091 Ferramenta prevê Remo conquistando primeira Libertadores em 2087

O domínio brasileiro na Libertadores deve continuar pelas próximas décadas. Pelo menos é o que aponta uma simulação feita pelo Lance! com o auxílio da inteligência artificial, que projetou os campeões da principal competição sul-americana entre 2026 e 2091. Entre os clubes do Brasil, o Flamengo seria o maior beneficiado pela previsão e terminaria o período como o maior campeão brasileiro da história do torneio.

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Taça troféu da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

Projeção dos próximos campeões da Libertadores

De acordo com a projeção, o clube carioca ganharia sete títulos nas próximas 66 edições. A previsão conta com Palmeiras em sequência, ganhando cinco títulos:

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Flamengo — 2027, 2031, 2040, 2056, 2075, 2076 e 2077 ( 11 títulos )

— 2027, 2031, 2040, 2056, 2075, 2076 e 2077 ( ) Palmeiras — 2028, 2029, 2059, 2072 e 2073 ( 8 títulos )

— 2028, 2029, 2059, 2072 e 2073 ( ) Santos — 2063 e 2069 ( 5 títulos )

— 2063 e 2069 ( ) São Paulo — 2051 e 2053 ( 5 títulos )

— 2051 e 2053 ( ) Botafogo — 2043, 2066 e 2067 ( 4 títulos )

— 2043, 2066 e 2067 ( ) Cruzeiro — 2026 e 2070 ( 4 títulos )

— 2026 e 2070 ( ) Fluminense — 2039, 2057 e 2060 ( 4 títulos )

— 2039, 2057 e 2060 ( ) Grêmio — 2046 ( 4 títulos )

— 2046 ( ) Vasco — 2038, 2079 e 2080 ( 4 títulos )

— 2038, 2079 e 2080 ( ) Corinthians — 2041 e 2042 ( 3 títulos )

— 2041 e 2042 ( ) Internacional — 2078 ( 3 títulos )

— 2078 ( ) Bahia — 2034 e 2055 ( 2 títulos )

— 2034 e 2055 ( ) Atlético-MG — 2037 ( 2 títulos )

— 2037 ( ) Coritiba — 2054 ( 1 título )

— 2054 ( ) Goiás — 2074 ( 1 título )

— 2074 ( ) RB Bragantino — 2061 ( 1 título )

— 2061 ( ) Remo — 2087 (1 título)

Maior campeão brasileiro na competição

Caso o cenário se concretize, o Flamengo, que atualmente possui quatro títulos da Libertadores, chegaria a 11 conquistas, tornando-se o maior campeão brasileiro da competição. O Palmeiras encerraria o período com oito taças, enquanto Cruzeiro, Santos, São Paulo e Vasco alcançariam cinco títulos cada. Botafogo, Fluminense e Grêmio ficariam com quatro conquistas, Corinthians e Internacional chegariam a três, Atlético-MG e Bahia somariam dois, e Coritiba, Goiás, RB Bragantino e Remo levantariam a taça continental pela primeira vez.

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Retorno da Libertadores em agosto

A Libertadores volta na próxima semana com o início das oitavas de final. A fase eliminatória será disputada entre os dias 11 e 20 de agosto, com partidas de ida e volta, e contará com a presença de seis clubes brasileiros na briga pelo título continental.

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O primeiro representante do Brasil a entrar em campo será o Fluminense, que recebe o Independiente Rivadavia na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Corinthians também iniciam a caminhada em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

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