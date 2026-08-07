Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

IA aponta Flamengo como maior campeão da Libertadores até 2091

Ferramenta prevê Remo conquistando primeira Libertadores em 2087

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/08/2026 10:23
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Novos patchs de times campeões da Libertadores
Novos patchs de times campeões da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

O domínio brasileiro na Libertadores deve continuar pelas próximas décadas. Pelo menos é o que aponta uma simulação feita pelo Lance! com o auxílio da inteligência artificial, que projetou os campeões da principal competição sul-americana entre 2026 e 2091. Entre os clubes do Brasil, o Flamengo seria o maior beneficiado pela previsão e terminaria o período como o maior campeão brasileiro da história do torneio.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Taça troféu da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)
Taça troféu da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

Projeção dos próximos campeões da Libertadores

De acordo com a projeção, o clube carioca ganharia sete títulos nas próximas 66 edições. A previsão conta com Palmeiras em sequência, ganhando cinco títulos:

continua após a publicidade
  • Flamengo — 2027, 2031, 2040, 2056, 2075, 2076 e 2077 (11 títulos)
  • Palmeiras — 2028, 2029, 2059, 2072 e 2073 (8 títulos)
  • Santos — 2063 e 2069 (5 títulos)
  • São Paulo — 2051 e 2053 (5 títulos)
  • Botafogo — 2043, 2066 e 2067 (4 títulos)
  • Cruzeiro — 2026 e 2070 (4 títulos)
  • Fluminense — 2039, 2057 e 2060 (4 títulos)
  • Grêmio — 2046 (4 títulos)
  • Vasco — 2038, 2079 e 2080 (4 títulos)
  • Corinthians — 2041 e 2042 (3 títulos)
  • Internacional — 2078 (3 títulos)
  • Bahia — 2034 e 2055 (2 títulos)
  • Atlético-MG — 2037 (2 títulos)
  • Coritiba — 2054 (1 título)
  • Goiás — 2074 (1 título)
  • RB Bragantino — 2061 (1 título)
  • Remo — 2087 (1 título)

Maior campeão brasileiro na competição

Caso o cenário se concretize, o Flamengo, que atualmente possui quatro títulos da Libertadores, chegaria a 11 conquistas, tornando-se o maior campeão brasileiro da competição. O Palmeiras encerraria o período com oito taças, enquanto Cruzeiro, Santos, São Paulo e Vasco alcançariam cinco títulos cada. Botafogo, Fluminense e Grêmio ficariam com quatro conquistas, Corinthians e Internacional chegariam a três, Atlético-MG e Bahia somariam dois, e Coritiba, Goiás, RB Bragantino e Remo levantariam a taça continental pela primeira vez.

Dublador revela fala de Neymar a torcedor do Remo: 'Vem aqui'

Retorno da Libertadores em agosto

A Libertadores volta na próxima semana com o início das oitavas de final. A fase eliminatória será disputada entre os dias 11 e 20 de agosto, com partidas de ida e volta, e contará com a presença de seis clubes brasileiros na briga pelo título continental.

continua após a publicidade

O primeiro representante do Brasil a entrar em campo será o Fluminense, que recebe o Independiente Rivadavia na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Corinthians também iniciam a caminhada em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Aston Villa se prepara para final da Supercopa da Europa contra PSG

Futebol Internacional

Veja gols em Bayern de Munique x Aston Villa: Luis Díaz amplia

Há 53 minutos
Mesmo vencendo o jogo, Corinthians perde no placar agregado por 3 a 2 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Internacional faz post provocativo ao Corinthians após classificação

Há 1 hora
Ana Thais Matos - Globo

Fora de Campo

Ana Thaís projeta Copa do Mundo Feminina e avalia o futebol brasileiro

Há 2 horas
Xamá tira selfie com a equipe responsável pela série documental da Flu TV

Futebol Nacional

Fluminense desafia estigma elitista com série documental exibida no CineFoot

Há 2 horas
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Craque Neto critica trio após queda do Corinthians: 'Não dá'

Há 3 horas
Corinthians caiu para o Internacional na Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcida do Corinthians aponta culpado por queda para o Inter: 'Parabéns'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Carlos Miguel na classificação do Palmeiras na Copa do Brasil

Atitude de Carlos Miguel irrita torcida do Corinthians: 'Não esquece'

Fernando Diniz em Corinthians x Internacional

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após queda para o Internacional

Goleiro Santos

Santos falha duas vezes em Vitória x Athletico-PR: 'Inacreditável'

Matheus Cunha no duelo entre Corinthians e Internacional

Matheus Cunha vira assunto em Corinthians x Internacional

Felipe Fernandes apita Corinthians x Internacional

Corinthians x Internacional: decisão da arbitragem irrita torcida

Alex Escobar sorrindo de camisa preta e terno

Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor

Memphis Depay está na Neo Química Arena para acompanhar jogo do Corinthians

Em meio à renovação, Memphis acompanha Corinthians x Inter na Neo Química Arena

Gabriel Medina em Teahupo, Taiti (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Sportv e Ge TV detalham cobertura da etapa da WSL de Teahupo'o

ESPN (Foto: Divulgação ESPN)

ESPN celebra 10 anos do The Ocho com mais de 70 horas de esportes inusitados

Flâmula do Corinthians nas mãos de um atleta

Morre Geraldão, ex-atacante bicampeão paulista pelo Corinthians, aos 77 anos

Vini Jr. sauda a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu

Europeus reagem a decisão do Real Madrid sobre Vini Jr: 'Realmente'

Jogadores do Fluminense e Vasco em ação com a bola em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Jogos da Copa do Brasil impulsionam audiência da TV Globo

Renato Vicente

Desimpedidos entra no top 10 da Kings League no Mundial de Clubes