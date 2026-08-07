Em meio à investigação, Arnaldo Ribeiro faz alerta sobre o São Paulo Anteriormente, o Tricolor havia sofrido um transfer ban pela Fifa

O São Paulo ganhou um alívio importante nos bastidores ao conseguir derrubar o transfer ban imposto pela Fifa e, com isso, liberar a inscrição de dois reforços. Apesar da boa notícia para o elenco, o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que o clube ainda enfrenta um cenário delicado fora das quatro linhas por causa das investigações conduzidas pelo Ministério Público sobre a gestão de Julio Casares.

Comentarista afirma que investigação no São Paulo terá mais desdobramentos que o esperado (Foto: Reprodução/SporTV)

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Investigação em andamento

Durante um programa esportivo, Arnaldo destacou que as apurações envolvendo contratos da administração do atual presidente continuam avançando e indicou que o caso deve ter novos desdobramentos:

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- As investigações continuam a todo vapor no Ministério Público sobre a gestão Casares, contrato Live Nation, camarotes, ingressos. O Ministério Público não vai deixar barato, ainda bem para o São Paulo, que o negócio saiu das mãos do São Paulo. O São Paulo, um clube fechado, consegue blindar mais internamente do que o Corinthians, por incrível que pareça, mas dessa vez escapou das mãos de vocês e a coisa vai a fundo. Pode ficar tranquilo, torcedor de São Paulo, que a coisa vai a fundo. Bastante gente vai rodar - afirmou Arnaldo Ribeiro.

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Arnaldo vê mudança política no São Paulo

Além da situação esportiva, Arnaldo acredita que as investigações devem impactar diretamente o ambiente político do clube, especialmente às vésperas das eleições presidenciais marcadas para o fim de 2026. Segundo o comentarista, candidaturas de oposição já começam a surgir e o cenário pode representar uma mudança histórica na estrutura interna do Tricolor:

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- A minha impressão, só uma impressão, é que o São Paulo, seja nas mãos de quem estiver, nunca mais será o mesmo clube a partir do ano que vem. A partir desse escândalo da gestão Casares, e a ruptura da blindagem interna do São Paulo, feita agora pelo Ministério Público, arrebentaram aquele clubinho fechado que existia até então - concluiu o comentarista.

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