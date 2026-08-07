Memphis movimenta a web com postagem em meio à crise no Corinthians Atacante não esteve relacionado contra o Internacional

Na última quinta-feira (6), o Corinthians foi derrotado pelo Internacional na Neo Química Arena no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube paulista ganhou o confronto por 2 a 1, mas foi eliminado pelo placar agregado de 3 a 2. Memphis Depay não jogou por conta de um processo de recuperação física. O atacante também passa por um momento de incerteza no clube, onde ainda não confirmou uma renovação com o Corinthians.

Utilizando as redes sociais, Memphis Depay republicou um post do Corinthians nos stories. O atacante movimentou a opinião de alguns torcedores na web, que esperam ansiosamente pelo anúncio de renovação do craque do Timão.

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Reação da web com post de Memphis, atacante do Corinthians

Como foi a classificação do Internacional

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, o Inter confirmou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil por ter vencido o duelo de ida por 2 a 0. O agregado terminou em 3 a 2 para os Colorados.

O Corinthians abriu o placar no fim do primeiro tempo com Gustavo Henrique. Na etapa final, Bernabei empatou para o Colorado. Pedro Raul ainda marcou o segundo gol da equipe paulista, mas o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação. O camisa 10, Memphis Depay, não esteve presente no jogo por conta de um processo de recuperação física.

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Agora, o Internacional aguarda a definição do próximo adversário. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 11h (horário de Brasília).

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