Internacional faz post provocativo ao Corinthians após classificação Colorado aguarda sorteio do próximo adversário na competição

O Inter aproveitou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil para provocar o Corinthians nas redes sociais. Mesmo derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena, o Colorado garantiu a vaga graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida e não perdeu a oportunidade de ironizar o rival após o apito final.

Em uma das publicações, o clube relembrou o histórico de confrontos eliminatórios contra o Corinthians e fez referência ao famoso "DVD" entregue à CBF em 2009, quando a diretoria colorada alegou supostos favorecimentos da arbitragem ao time paulista.

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Post do Inter ao Corinthians após eliminação

Além da provocação sobre o DVD, o Inter também entrou na onda do "acesso negado", expressão que viralizou recentemente após o comentarista Fábio Sormani afirmar que o Corinthians seria "barrado" na catraca de competições internacionais. Desta vez, o clube gaúcho adaptou a brincadeira para a eliminação do adversário na Copa do Brasil.

- Se você pensou o mesmo que eu, você está classificado. Diga quem teve acesso negado às quartas de final. Se você disse Corinthians, você acertou.

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O Colorado ainda destacou o apoio de seus torcedores, que estiveram presentes na Neo Química Arena para acompanhar a partida em São Paulo.

- Calamos Itaquera! Vitória no campo, no apoio e na camisa.

Como foi a classificação do Internacional

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, o Inter confirmou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil por ter vencido o duelo de ida por 2 a 0.

O Corinthians abriu o placar no fim do primeiro tempo com Gustavo Henrique. Na etapa final, Bernabei empatou para o Colorado. Pedro Raul ainda marcou o segundo gol da equipe paulista, mas o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação.

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Agora, o Internacional aguarda a definição do próximo adversário. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 11h (horário de Brasília).

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