Veja gol em Bayern de Munique x Aston Villa: Kim Min Jae abre o placar
Este é o último jogo de pré-temporada das equipes
Bayern de Munique e Aston Villa encerram suas respectivas turnês pela Ásia nesta sexta-feira (7), em amistoso válido pelo Audi Football Summit. Os clubes estão se enfrentando no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, em um confronto que servirá como último teste para as duas equipes antes do início da temporada europeia.
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Gol em Bayern de Munique x Aston Villa
Como chegam as equipes para o confronto
O Bayern chega ao duelo embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Jeju SK. Apesar do bom momento na pré-temporada, o técnico Vincent Kompany ainda não poderá contar com força máxima. Harry Kane, Michael Olise e Dayot Upamecano seguem em período de descanso após a disputa da Copa do Mundo. Além deles, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies e Ismael Saibari também não devem ficar à disposição para o amistoso.
Do outro lado, o Aston Villa trata o compromisso como preparação para a Supercopa da Europa, quando enfrentará o PSG. A equipe comandada por Unai Emery também vem de bons resultados na excursão asiática, após vencer Indonesia All-Stars e BG Pathum United, ambos por 3 a 1.
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Assim como o rival, o clube inglês terá desfalques importantes. Emiliano Martínez, Ezri Konsa, Lucas Digne e Ollie Watkins sequer viajaram para Hong Kong. Já o meio-campista John McGinn virou dúvida para a partida depois de sentir um problema no joelho.
O histórico oficial entre Bayern de Munique e Aston Villa é curto, mas favorável aos ingleses. As equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias do Villa, ambas por 1 a 0. O primeiro duelo aconteceu na final da Champions League de 1982, quando o clube inglês conquistou seu único título continental. O reencontro ocorreu em outubro de 2024, pelo mesmo torneio, e terminou novamente com triunfo do Aston Villa graças ao gol marcado por Jhon Durán, no Villa Park.
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