Léo Pereira e Karoline Lima são flagrados juntos na Rocinha

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo e da Seleção Brasileira, e a influenciadora Karoline Lima foram vistos durante gravação de conteúdo na Via Apia, na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro. O registro aconteceu na manhã desta segunda-feira (25). Os dois saíram do local abraçados.

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A aparição aconteceu após período de términos e reconciliações do casal. A influenciadora e o zagueiro iniciaram o relacionamento em 2024. O casal se separou em 2025. Eles voltaram a ficar juntos após o primeiro término. Em janeiro de 2026, Karoline anunciou nas redes sociais um novo rompimento.

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Nas últimas semanas, especulações indicavam uma nova reconciliação entre os dois. O flagrante indica um possível novo retorno do romance entre a influenciadora e o jogador. Contudo, desta vez, eles estariam conduzindo o relacionamento de forma mais reservada.

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Léo Pereira e Karoline Lima juntos em gravação na Rocinha (Foto: Reprodução)

Léo Pereira e Karoline na Copa do Mundo

Léo Pereira foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Já Karoline Lima atuará como repórter da Rede Ronaldo na cobertura do torneio. Os dois terão agendas movimentadas durante o evento.

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A estreia do Brasil no torneio acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova York. A equipe nacional está no grupo C. Além da equipe africana, a Seleção também enfrenta a Escócia e o Haiti na primeira fase do Mundial.

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