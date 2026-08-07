Fala de Matheuzinho em Corinthians x Internacional viraliza: 'Personagem'
Clube paulista foi eliminado da Copa do Brasil
O Corinthians ganhou do Internacional por 2 a 1, na última quinta-feira (6), na Neo Química Arena, mas mesmo assim foi eliminado da Copa do Brasil. Após o resultado, uma fala do lateral Matheuzinho, da equipe paulista, viralizou nas redes sociais.
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Diante da eliminação nas oitavas de final do torneio nacional, o jogador foi questionado sobre o restante da temporada. Ao responder sobre as projeções, Matheuzinho afirmou que espera continuar ajudando o Corinthians no "modo prime".
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A declaração do atleta viralizou rapidamente nas redes sociais. Alguns torcedores se posicionaram contra a postura do jogador e cobraram um melhor rendimento em campo. Veja a repercussão abaixo:
O famoso fala muito e faz pouco deveria nem ter aberto a boca— reallifestylegang (@NKIDDOFICIAL) August 7, 2026
Combinação perfeita:— Doutrinador (@law25RJ) August 7, 2026
Jogadores que acham que jogam mais do que jogam, jogando num clube que se acha maior do que é.
O cara virou um personagem— Ricardo Santos (@JRicardos90) August 7, 2026
Modo prime ? Cada vez mais difícil ser Corintiano.— Cinzzero ♨️ (@RZ1989) August 7, 2026
o maluco acabou de ser eliminado para um time patético do internacional e me solta essa kkkkkkkkkkkk— Frederico (@ParoFrederico) August 7, 2026
Como foi Corinthians x Internacional?
Texto por: Guilherme Lesnok
O Corinthians pressionou durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar.
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O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pressão. Já o Internacional passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol. O gol, no entanto, não foi suficiente para garantir a classificação.
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