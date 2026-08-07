Edu Dracena analisa renovação de Memphis com Corinthians após eliminação Clube paulista caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Corinthians caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Internacional, na última quinta-feira (6), dentro da Neo Química Arena. Após o resultado, o ex-jogador Edu Dracena analisou o atual cenário das negociações para a renovação de Memphis com o clube paulista.

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Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, nesta sexta-feira (7), o atual comentarista afirmou que a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil foi boa para o Memphis. Na visão de Edu Dracena, a pressão em cima da diretoria corintiana para concluir o negócio com o holandês irá aumentar.

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— Estão (diretoria) tendo responsabilidade na renovação do Memphis. Vão dar um passo maior que a perna? Não. Tem que ter responsabilidade. Agora, com a eliminação ontem, vai aumentar a pressão. Porque a torcida vai pressionar e o jogador já está lá — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Para o Memphis foi muito boa essa eliminação. Mostrou que a equipe precisa de jogador de qualidade como ele. Porque com ele em campo traz a confiança. Mas vale pagar esse preço todo pelo jogador? Fico me questionando sobre isso — concluiu.

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Renovação do Corinthians com Memphis

A diretoria alvinegra vive momentos decisivos para concluir a renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado entre as partes, o clube trabalha para finalizar a documentação e oficializar a permanência do jogador.

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O Lance! apurou que as questões negociáveis do novo vínculo já foram definidas. O impasse está concentrado na parte jurídica, que envolve a troca de minutas e a análise de diversos pontos do contrato.

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O documento, que está sendo elaborado em português e inglês, tem um nível maior de complexidade e exige mais tempo de revisão do que o habitual. A expectativa do Corinthians é concluir essa etapa para confirmar o novo acordo com Memphis.

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Internamente, o departamento de futebol avalia como possível a presença do atacante no duelo contra o Rosario Central, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (13). Para isso, o jogador precisa estar regularizado no BID da CBF, já que está inscrito na competição continental.

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Em relação à condição física, os exames realizados pelo atleta incluíram avaliações cardiológicas, fisioterapêuticas e uma ressonância magnética. O clube entende que ainda não é possível determinar o nível físico de Memphis, algo que será avaliado somente com a retomada dos trabalhos em campo.