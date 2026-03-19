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Lance! faz parceria com Fui Clear e estreia o '3 na Área' nesta sexta-feira

Programa com o influenciador acontece às 9h desta sexta (20)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
23:51
Fui Clear estreia programa no Lance! nesta sexta-feira (Foto: Reprodução)
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O Lance! se juntou com o influenciador Fui Clear para anunciar a transmissão do programa "3 na Área", que será apresentado na LanceTV. A parceria estreia às 9h desta sexta-feira (20), contando com apresentação de Edu Fui Clear e participação de Caíque 'Lendo o Jogo' e Renatinho, trazendo análise, opinião e interação com o público.

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Seleção Brasileira na Data FIFA, o momento de Neymar e a rodada do Campeonato Brasileiro são os destaques da edição desta sexta-feira do 3 na Área, que marca o início da transmissão do programa no Lance!TV.

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Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia
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