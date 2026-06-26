Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente' Duelo depende dos resultados das seleções nos 16 avos de final

Noruega e Brasil podem se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O possível confronto começou a se desenhar na tarde desta sexta-feira (26), com a derrota dos noruegueses para a França por 4 a 1.

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Um possível confronto entre as seleções depende do Brasil passar pelo Japão, e a Noruega avançar diante da Costa do Marfim nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Ambos são favoritos, e por isso a iminência do duelo já começou a repercutir nas redes sociais.

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Na Noruega, os fãs de futebol já começaram a especular o confronto com o Brasil na Copa do Mundo. Muitos mostraram respeito pela Seleção Brasileira, mas teve quem apostasse na classificação para as quartas de final. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Noruega pode enfrentar o Brasil na Copa do Mundo (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT

Veja os comentários sobre o possível confronto entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo

Jeg hadde i hvert fall ikke det😉 mener fortsatt at fullt lag mot Frankrike og kanskje 4-5 bytter i 2. omgang hadde vært bedre.

Hvorfor skal stjernen i Frankrike tåle å spille de kampene mer enn Norge?Med seier hadde vi møtt Sverige,

i stedet møter vi Brasil i en evt 8-dels. — Michael Thon (@MikeOthon) June 26, 2026

Tradução sobre possível confronto da Noruega com o Brasil na Copa do Mundo: Ainda acho que um time completo contra a França, e talvez umas 4 ou 5 substituições no segundo tempo, teria sido melhor. Por que a estrela do time na França teria que passar por esses jogos mais do que a da Noruega? Com ​​uma vitória, teríamos enfrentado a Suécia; em vez disso, vamos enfrentar o Brasil em uma possível fase de quartas de final.

Det stemmer per nå, men uavhengig av Sverige eller ei gir den Tyskland i neste. For meg er Tyskland klart bedre enn Brasil/Japan. — Simen Aasum (@simenaasum) June 26, 2026

Tradução sobre possível confronto da Noruega com o Brasil na Copa do Mundo: independentemente da Suécia, isso dá a próxima vaga para a Alemanha. Para mim, a Alemanha é claramente melhor que o Brasil ou o Japão.

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Sverige + Tyskland med slitne bein er ikke nødvendigvis mye enklere enn

Elfenbenskysten + Brasil/Japan med litt mer slitne bein. — Martin Knollstad (@MKnollstad) June 26, 2026

Tradução sobre o possível duelo: Suécia + Alemanha com as pernas cansadas não é necessariamente muito mais fácil do que Costa do Marfim + Brasil/Japão com as pernas um pouco mais cansadas.

Så du mener at Norge skal gå hele veien?! Sverige vs Elfenbenskysten (ja, afrikanerne er bedre), deretter kommer Tyskland på den «lette» siden, og Brasil på den «vanskelige». Vær litt realist! Nå er våre beste menn uthvilte og kommer til å slå Elfenbenkysten! — Jostein Rodal (@bluealmighty26) June 26, 2026

Tradução sobre um possível Brasil x Noruega na Copa do Mundo: A Alemanha fica do lado "fácil" e o Brasil, do lado "difícil". Seja um pouco realista! Agora nossos melhores jogadores estão descansados ​​e vão vencer a Costa do Marfim!

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