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Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'

Duelo depende dos resultados das seleções nos 16 avos de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 19:01
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Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
Haaland, da Noruega, comemora gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)

Noruega e Brasil podem se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O possível confronto começou a se desenhar na tarde desta sexta-feira (26), com a derrota dos noruegueses para a França por 4 a 1.

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    • Um possível confronto entre as seleções depende do Brasil passar pelo Japão, e a Noruega avançar diante da Costa do Marfim nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Ambos são favoritos, e por isso a iminência do duelo já começou a repercutir nas redes sociais.

    ➡️ Atuação de Dembélé em Noruega x França enlouquece torcedores: 'Ele quer'

    Na Noruega, os fãs de futebol já começaram a especular o confronto com o Brasil na Copa do Mundo. Muitos mostraram respeito pela Seleção Brasileira, mas teve quem apostasse na classificação para as quartas de final. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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    Noruega pode enfrentar o Brasil na Copa do Mundo
    Noruega pode enfrentar o Brasil na Copa do Mundo (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT

    Veja os comentários sobre o possível confronto entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo

    Tradução sobre possível confronto da Noruega com o Brasil na Copa do Mundo: Ainda acho que um time completo contra a França, e talvez umas 4 ou 5 substituições no segundo tempo, teria sido melhor. Por que a estrela do time na França teria que passar por esses jogos mais do que a da Noruega? Com ​​uma vitória, teríamos enfrentado a Suécia; em vez disso, vamos enfrentar o Brasil em uma possível fase de quartas de final.

    Tradução sobre possível confronto da Noruega com o Brasil na Copa do Mundo: independentemente da Suécia, isso dá a próxima vaga para a Alemanha. Para mim, a Alemanha é claramente melhor que o Brasil ou o Japão.

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    Tradução sobre o possível duelo: Suécia + Alemanha com as pernas cansadas não é necessariamente muito mais fácil do que Costa do Marfim + Brasil/Japão com as pernas um pouco mais cansadas.

    Tradução sobre um possível Brasil x Noruega na Copa do Mundo: A Alemanha fica do lado "fácil" e o Brasil, do lado "difícil". Seja um pouco realista! Agora nossos melhores jogadores estão descansados ​​e vão vencer a Costa do Marfim!

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