Vitória da França sobre a Noruega assusta brasileiros: 'Acabou' Confronto aconteceu pela última rodada do Grupo I

A França venceu a Noruega pro 4 a 1, nesta sexta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O resultado colocou a seleção francesa na primeira colocação da chave inicial. Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram ao resultado.

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Em campo, os franceses não tomaram conhecimento da equipe alternativa da Noruega, que resolveu poupar alguns reservas. Mesmo assim, a facilidade e a imposição do time francês, junto com o protagonismo dos craques Dembélé, Mbappé e Olise, chamaram atenção.

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Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram com medo da seleção francesa. Com a vitória sobre a Noruega, a França terminou a fase inicial da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento.

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Vale destacar, que a classificação em primeiro do Grupo I colocou a França na parte oposta do chaveamento do mata-mata. Ou seja, um possível confronto entre Brasil e a seleção francesa aconteceria apenas em uma eventual final. Veja a reação abaixo:

a França acabando com a Noruega sem muito esforço pic.twitter.com/OGAEu06YLy — cleytu (@cleytu) June 26, 2026

nossa gente mas se a gente pegar a frança acabou né eles vao recolonizar nossa humilhação do 7x1 pic.twitter.com/t2mvjy1LjF — anaira (@anairatesfaye) June 26, 2026

Não tem a mínima condição do Brasil ganhar da França gente.#NORxFRApic.twitter.com/g1amBKQHuD — Júnior (@Wilson_jrb) June 26, 2026

Candidatos ao chaveamento da França nesse momento pic.twitter.com/Kp4UFjOX8b — SAMENGO (@samengo_ofc) June 26, 2026

Dembélé marcou um hat-trick no primeiro tempo de França x Noruega (Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES)

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