logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vitória da França sobre a Noruega assusta brasileiros: 'Acabou'

Confronto aconteceu pela última rodada do Grupo I

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:20
Favorite o Lance! no Google
França venceu a Noruega pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo
França venceu a Noruega pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França venceu a Noruega pro 4 a 1, nesta sexta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O resultado colocou a seleção francesa na primeira colocação da chave inicial. Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram ao resultado.

continua após a publicidade
  • Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé

    Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Noruega no caminho do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Lance!

    Quantos são naturalizados? Veja onde nasceram os jogadores da França na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos
  • Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026

    Atuação de Dembélé em Noruega x França enlouquece torcedores: ‘Ele quer’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️ Atuação de Dembélé em Noruega x França enlouquece torcedores: 'Ele quer'

    Em campo, os franceses não tomaram conhecimento da equipe alternativa da Noruega, que resolveu poupar alguns reservas. Mesmo assim, a facilidade e a imposição do time francês, junto com o protagonismo dos craques Dembélé, Mbappé e Olise, chamaram atenção.

    ➡️ Brasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeções

    Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram com medo da seleção francesa. Com a vitória sobre a Noruega, a França terminou a fase inicial da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento.

    continua após a publicidade

    Vale destacar, que a classificação em primeiro do Grupo I colocou a França na parte oposta do chaveamento do mata-mata. Ou seja, um possível confronto entre Brasil e a seleção francesa aconteceria apenas em uma eventual final. Veja a reação abaixo:

    Dembélé, com a camisa branca da França, aponta para a própria cabeça na comemoração de um dos gols contra a Noruega
    Dembélé marcou um hat-trick no primeiro tempo de França x Noruega (Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES)

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Fora de CampoFala de Rayan na Copa do Mundo sobre Fernando Diniz viraliza: 'Brabo'Há 51 minutos
    Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Fora de CampoAtuação de Dembélé em Noruega x França enlouquece torcedores: 'Ele quer'Há 1 hora
    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia
    Seleção BrasileiraVini Jr soberano: como leitores do Lance! avaliaram os jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa?Há 2 horas
    Presidente do Ceará vai à polícia após ameaças à filha (Foto: Divulgação)
    Futebol NacionalPresidente do Ceará vai à polícia após ameaças à filha e recebe apoio de clubes e CBFHá 4 horas
    CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)
    Copa do Mundo 2026CazéTV muda divulgação de bets após investigação de MinistérioHá 6 horas
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
    Fora de CampoBrasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeçõesHá 7 horas

    Mais LANCE!

    Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Paraguai x Austrália: técnico expõe preocupação e alerta Fifa
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (26)?
    Felipe Melo analisou confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'
    Vinicius Júnior duelando com jogador do Japão em amistoso de outubro de 2025
    Brasil x Japão: Leitores do Lance! avaliam duelo da segunda fase da Copa
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
    Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'
    Éder Militão alerta sobre qualidade do Japão durante o Seleção Sportv. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Militão alerta sobre qualidade do Japão contra o Brasil: 'Tomar cuidado'
    Casagrande compara Lionel Messi e Vini Jr na Copa do Mundo
    Casagrande compara Messi com Vini Jr: 'No mesmo patamar'
    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (26)?
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa
    Possível semifinal entre Brasil e Argentina agita torcedores: 'Não estamos preparados'
    Facincani alerta Brasil para confronto contra o Japão: 'Calcanhar de Aquiles'
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Brasil x Escócia: veja como foi a disputa de audiência entre CazéTV, Globo e SBT
    Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá'
    Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026
    Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Logo ali'