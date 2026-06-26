Canobbio, do Fluminense, se revolta e é expulso em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo Jogador retorna ao Tricolor para treinos na intertemporada

Momentos antes do apito final da partida entre Uruguai e Espanha, que eliminou a Celeste da Copa do Mundo, Canobbio se revoltou e acabou expulso. A medida que o relógio se aproximava do minuto 90, a eliminação ia ficando mais certa. Com isso, os ânimos do jogo foram aumentando.

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— Estávamos com os nervos à flor da pele, a mil por hora. São partidas muito intensas, dinâmicas e temos que fazer muita auto-crítica, muitas coisas dentro que temos que discutir como grupo e seguir adiante. É difícil falar agora, vamos continuar trabalhando e confiando no grupo. Nas outras partidas fomos superiores, mas não conseguimos dar trabalho ao time adversário. É uma Copa do Mundo - completou — disse Canobbio na saída de campo.

O atacante do Fluminense tem como uma das suas características ser um jogador sanguíneo e que não desiste. Da forma que a partida se desenhou, Canobbio pareceu dar tudo de si lutando contra a eliminação e elevou a intensidade. Mesmo assim, o cartão do atacante só saiu no último minuto do jogo, um vermelho direto após dividida com Cubarsí.

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No final da fase de grupos, o eliminado Uruguai ficou com apenas dois pontos e foi ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e passou na segunda colocação, com três somados.

Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Canobbio retorna ao Fluminense

Agora, Canobbio retorna ao Fluminense, que se reapresentou às atividades no CT Carlos Castilho nesta terça-feira (22) após as férias. O atacante deve receber alguns dias a mais de descanso por conta da Copa do Mundo.

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