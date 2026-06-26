logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Canobbio, do Fluminense, se revolta e é expulso em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo

Jogador retorna ao Tricolor para treinos na intertemporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:38
Favorite o Lance! no Google
O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Momentos antes do apito final da partida entre Uruguai e Espanha, que eliminou a Celeste da Copa do Mundo, Canobbio se revoltou e acabou expulso. A medida que o relógio se aproximava do minuto 90, a eliminação ia ficando mais certa. Com isso, os ânimos do jogo foram aumentando.

continua após a publicidade
  • Vitor Eudes no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

    Goleiro do Fluminense é internado e não tem prazo para voltar aos treinos

    Fluminense
    Há 56 minutos
  • Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão

    Futebol Nacional
    Há 34 minutos
  • Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Fluminense tem estratégia definida no mercado para segundo semestre

    Fluminense
    Há 22 horas

    • ➡️Efeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o Fluminense

    — Estávamos com os nervos à flor da pele, a mil por hora. São partidas muito intensas, dinâmicas e temos que fazer muita auto-crítica, muitas coisas dentro que temos que discutir como grupo e seguir adiante. É difícil falar agora, vamos continuar trabalhando e confiando no grupo. Nas outras partidas fomos superiores, mas não conseguimos dar trabalho ao time adversário. É uma Copa do Mundo - completou — disse Canobbio na saída de campo.

    O atacante do Fluminense tem como uma das suas características ser um jogador sanguíneo e que não desiste. Da forma que a partida se desenhou, Canobbio pareceu dar tudo de si lutando contra a eliminação e elevou a intensidade. Mesmo assim, o cartão do atacante só saiu no último minuto do jogo, um vermelho direto após dividida com Cubarsí.

    continua após a publicidade

    No final da fase de grupos, o eliminado Uruguai ficou com apenas dois pontos e foi ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e passou na segunda colocação, com três somados.

    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Canobbio retorna ao Fluminense

    Agora, Canobbio retorna ao Fluminense, que se reapresentou às atividades no CT Carlos Castilho nesta terça-feira (22) após as férias. O atacante deve receber alguns dias a mais de descanso por conta da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Meio campista da Espanha, Alex Baena autor do gol da vitória espanhola em cima do Uruguai na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Uruguai x Espanha: veja gols e melhores momentos do grupo H na Copa do MundoHá 2 minutos
    De La Cruz acenando após derrota do Uruguai para Espanha
    Copa do Mundo 2026Eliminação do Uruguai na Copa passa por 'Maldição de Suárez'; entenda o jejumHá 3 minutos
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Cabo Verde x Arábia Saudita: veja melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do MundoHá 4 minutos
    Jogadores da Espanha e Uruguai brigando pela bola
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Uruguai perde para Espanha e está eliminado da Copa do MundoHá 6 minutos
    Jogadores de Cabo Verde comemorando a classificação inédita na Copa doo Mundo
    Copa do Mundo 2026Cabo Verde no mata-mata: relembre zebras históricas em Copas do MundoHá 24 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'Há 24 minutos

    Mais LANCE!

    Uruguai é eliminado da primeira fase da Copa do Mundo. (Foto: DiaEsportivo/Folhapress)
    Eliminado da Copa do Mundo, Uruguai 'devolve' sete jogadores a clubes brasileiros
    Torcedores destacam ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai: 'Pena'
    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
    Canobbio, do Fluminense, vira assunto em eliminação do Uruguai: 'Vergonhoso'
    O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
    Uruguai é eliminado na fase de grupos da Copa pela 5ª vez; relembre
    Baena comemorando com seus companheiros o gol na vitória da Espanha sobre o Uruguai
    Espanha vence, confirma liderança, e Uruguai é eliminado da Copa do Mundo
    Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita
    Cabo Verde empata com Arábia Saudita e garante vaga histórica na Copa
    Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia na Copa do Mundo
    Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo
    Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026
    Croácia x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Argélia x Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Jordânia x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Atitude de Valverde chama atenção ao ser substituído na Copa: 'Nem olhou'
    Uruguaio Muslera em uma das partidas da Copa
    Goleiro Muslera é substituído após nova falha na Copa do Mundo
    Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
    Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre