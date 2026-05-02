Inteligência artificial crava resultado de Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracança, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o resultado da partida, e a tecnologia apontou uma vitória do Rubro-Negro.

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O recurso tecnológico previu uma partida disputada e recheada de emoção. De acordo com a previsão, o Flamengo irá dominar o primeiro tempo do confronto, mas será surpreendido por uma segunda etapa superior do rival. A vitória rubro-negra irá acontecer apenas nos minutos finais do clássico.

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Simulação de Flamengo x Vasco

O jogo começa intenso, com marcação forte de ambos os lados. Nos primeiros 15 minutos, o Flamengo controla mais a posse e cria duas boas chances, exigindo defesa difícil do goleiro adversário.

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Aos 23 minutos, o Flamengo abre o placar após uma jogada pela ponta, com cruzamento rasteiro e finalização de primeira dentro da área.

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O Vasco reage ainda no primeiro tempo, equilibrando as ações e apostando em contra-ataques rápidos. Aos 38 minutos, consegue o empate em uma jogada de bola parada, com desvio no meio da área.

No segundo tempo, o jogo fica mais truncado, com muitas faltas e disputas no meio-campo. As duas equipes alternam momentos de pressão, mas têm dificuldade na finalização.

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Aos 78 minutos, o Flamengo marca o gol da vitória após uma troca rápida de passes na entrada da área, finalizando com precisão no canto.

Nos minutos finais, o Vasco pressiona bastante, levanta bolas na área e quase empata nos acréscimos, mas a defesa consegue segurar o resultado.