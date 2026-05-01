Flamengo publica vídeo, e web aponta indireta para Leila Pereira, do Palmeiras

Em podcast do Palmeiras, Leila Pereira, presidente do clube, cutucou BAP, presidente do Flamengo. A provocação aconteceu porque a mandatária do Verdão rebateu críticas ao fato de seu banco ter emprestado dinheiro ao Vasco. Momentos depois, o Rubro-Negro publicou em seu Instagram um vídeo de Danilo, herói da Libertadores de 2025, chorando após marcar o gol da vitória contra o time Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Leila rebate declaração do presidente do Flamengo: 'Por causa disso estou comprando o Vasco?'

Nas redes sociais, a web interpretou a publicação "aleatória" como uma resposta à fala de Leila.

Confira como foi a repercussão dos internautas:

Danilo em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Declaração de Leila Pereira

- O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco? Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco. Antes de falar do Palmeiras e da presidente do Palmeiras, ele (BAP) deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele - afirmou Leila.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica surgiu após questionamentos sobre um possível conflito de interesses, já que o Vasco negocia sua SAF com Marcos Lamacchia, que é enteado da dirigente palmeirense. Para Leila, a crítica não se sustenta e ignora situações semelhantes no próprio futebol carioca. Como contraponto, ela citou a parceria entre Flamengo e Fluminense na administração do Maracanã, questionando se isso também não configuraria um conflito:

continua após a publicidade

- Dois clubes sendo sócios na gestão de um estádio e disputando o mesmo campeonato. Isso pode? - provocou fazendo alusão a Flamengo e Fluminense na gestão do Maracanã.

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.