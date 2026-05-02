Vasco aposta em retrospecto contra o G4 para tentar superar o Flamengo

Depois de vencer o Olimpia com autoridade pela Sul-Americana, o Vasco volta a campo neste domingo (3), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Flamengo, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina não vence o rival há mais de três anos — desde o Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez marcou um golaço e garantiu o triunfo cruz-maltino — e vê no confronto uma oportunidade de repetir o bom desempenho diante de equipes do topo da tabela para tentar surpreender o líder.

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Os números do Brasileirão de 2026 reforçam o contraste da equipe cruz-maltina. Contra adversários que ocupam o G4, o Vasco soma três jogos e três vitórias, com 100% de aproveitamento. Foram sete gols marcados e quatro sofridos, além de um alto índice de eficiência ofensiva: 83% de conversão nas grandes chances criadas. A equipe também apresenta equilíbrio nos dados gerais, com média de 54,7% de posse de bola e 7,6 finalizações para marcar um gol.

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Por outro lado, o desempenho diante de equipes da zona de rebaixamento chama atenção negativamente. Em quatro partidas contra times do Z4, o Vasco ainda não venceu: são dois empates e duas derrotas, com apenas 17% de aproveitamento. Apesar de criar mais — foram 13 grandes chances —, a equipe tem baixa eficiência, com apenas 23% de conversão. Além disso, sofre defensivamente, com seis gols sofridos e média de 5,7 finalizações adversárias para sofrer um gol.

Na última rodada do Brasileirãp o Vasco foi superado pelo Corinthians, que estava no Z-4 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Diante desse cenário, o clássico contra o Flamengo reforça uma tendência curiosa do Vasco na temporada: a equipe tem se mostrado mais confortável justamente contra adversários que vivem melhor momento no campeonato. Sem se intimidar diante dos líderes, o Cruz-Maltino aposta na competitividade exibida nesses confrontos para tentar encerrar o jejum no clássico e surpreender mais uma vez um time do topo da tabela.

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