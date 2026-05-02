No Flamengo, Léo Pereira se inspira em Danilo para buscar vaga na Copa: 'Muito inteligente'

O tempo vai passando, e o início da Copa do Mundo se aproxima. Antes disso, porém, haverá um momento especial para os jogadores: a convocação. Um dos atletas que aguardam ansiosamente por esse dia é Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Em busca de uma vaga para seu primeiro Mundial, ele se inspira em um colega de clube que está praticamente garantido no torneio: Danilo.

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Em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, na última sexta-feira (1), Léo Pereira revelou estar ansioso pela lista de Carlo Ancelotti, que será divulgada no próximo dia 18. Apesar da expectativa pela tão sonhada convocação, o defensor mantém os pés no chão:

— Se eu estiver na lista, vai ser um sonho realizado, vou ficar muito feliz. Se não estiver, vou torcer por quem for representar o nosso povo. A cada dia que passa, a ansiedade aumenta, mas sei que isso depende da minha sequência no Flamengo. Preciso estar bem; não adianta pensar só no dia 18. Independentemente de ir ou não na última convocação, já tivemos exemplos de jogadores chamados apenas na reta final. Como o Ancelotti já disse, a lista está praticamente fechada, e eu espero estar nela — afirmou Léo Pereira.

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Léo Pereira, do Flamengo, em amistoso da Seleção (Foto: Franck Fife/AFP)

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Léo Pereira reforça parceria com Danilo

Léo Pereira busca aproveitar o convívio com Danilo no Flamengo para aprender e trocar experiências sobre a Seleção Brasileira, algo que ele espera vivenciar na Copa do Mundo. O companheiro, por sua vez, já está com um pé no torneio, segundo o técnico italiano.

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— Eu converso muito com o Danilo. Ele tem o respeito de todos e agrega muito desde que chegou ao Flamengo. Nos ajudou a conquistar a Libertadores. É impossível não se espelhar em alguém assim; estou sempre próximo dele. Já tivemos conversas sobre Seleção e até sobre um livro que ele quer fazer. Tento aproveitar ao máximo. Ele é muito inteligente dentro e fora de campo — disse Léo sobre o companheiro.

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