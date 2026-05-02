Vidente crava resultado de Palmeiras x Santos no último jogo do Allianz Parque

O Palmeiras enfrenta o Santos, neste sábado (2), no "último jogo da história" do Allianz Parque. Após o jogo, a casa da equipe irá passar a se chamar Nubank Arena, Nubank Parque ou Parque Nubank, a depender do resultado da votação que foi lançada aos torcedores.

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De acordo com o cartomante Athael Arcanjo, do canal "Atahel Arcanjo", no Youtube, o Palmeiras irá se "despedir" da parceria com a Allianz em grande estilo, vencendo o jogo contra o rival.

Palmeiras x Santos

A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

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No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

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Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

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O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico entre Palmeiras e Santos devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.