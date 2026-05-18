Igor Thiago vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Com medo'

Igor Thiago está presente na convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A lista foi anunciada por Carlo Ancelotti no final da tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

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O atacante é um dos artilheiros da Premier League atuando pelo Brentford e esteve presente nos últimos amistosos do Brasil, contra França e Croácia. Igor Thiago era um dos nomes cotados para a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e entrou na lista.

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Nas redes sociais, a presença do atacante chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. Muitos consideravam que o jogador é uma das melhores opções ofensivas, mas tem quem seja contra a ida. Veja os comentários abaixo:

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Igor Thiago não está na convocação da Seleção para a Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Veja comentários sobre o atacante do Brentford

Com Igor Thiago, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Igor Thiago, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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