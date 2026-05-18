No dia da convocação, Vini Jr manda recado a Virginia após término

O Romance entre Vini Jr e Virginia chegou ao fim nos últimos dias. Nesta segunda-feira (18), o craque será anunciado na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, mas não é só isso que se passa na cabeça do astro.

continua após a publicidade

Horas antes da lista final ser anunciada, Vini Jr mandou um recado a Virginia em suas redes sociais. O jogador desejou sucesso à influenciadora.

➡️Assessoria de Vini Jr se pronuncia após término com Virgínia

— Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida. Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem — escreveu Vini Jr para Virgínia.

continua após a publicidade

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Como foi o anúncio do fim do relacionamento entre Vini Jr e Virginia

O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vini Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.

No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento com Vini Jr. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Motivo do término

Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde desta sexta-feira (15). De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.