'Referência', 'extraordinário', 'amigo': Companheiros do Vasco se despedem de Geovani

A morte de Geovani, ídolo do Vasco, nesta segunda-feira (18), foi lamentadas por ex-companheiros e amigos do jogador, visto como uma referência dentro e fora dos gramados por quem conviveu com o atleta. O ex-jogador morreu aos 62 anos de maneira repentina na madrugada e chegou a ser levado para um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu. Ele lutava contra um tumor vertebral.

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Parceiro de Geovani no Vasco nas décadas de 1980 e 1990, Sorato sempre tratou o amigo como uma referência e lembra da época que chegou às categorias de base do cruz-maltino e o meia já atuava pelo profissional do clube. Para além do bom trato com a bola, o Pequeno Príncipe era exemplo na relação pessoal no vestiário.

- O Geovani sempre foi uma referência para mim. Quando eu estava nas categorias de base do Vasco, ele já estava no profissional, e sempre foi uma referência pela qualidade, pela maneira como tratava a bola e, depois, a maneira que me tratava, com muito carinho e amizade - declarou Sorato, que também resgatou a memória do seu primeiro gol com o Vasco, diante do Flamengo, com uma assistência do ex-companheiro.

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- Ele é um jogador e uma pessoa espetacular. Contribuiu demais para a minha carreira. O primeiro gol que eu faço contra o Flamengo em 1988, veio de um passe extraordinário dele. Uma carreira brilhante e um ser humano fantástico - completou.

Juntos, Sorato e Geovani conquistaram cinco títulos com o Vasco, entre eles o Campeonato Brasileiro de 1989. Além da taça nacional, a dupla levantou um tricampeonato Carioca, em 1988, 1992 e 1993, além da Taça Rio de 1988.

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Bismarck, que também integrou o elenco histórico e vencedor do Vasco, lembra do amigo com carinho e também ressaltou o lado pessoal de Geovani. O ex-meia lembra que há pouco sempre, meses atrás, teve um encontro pessoal com o Pequeno Príncipe e se declarou para ele quando o encontrou.

- Ele sempre foi uma pessoa muito boa. Estive com ele no Rio meses atrás. Falei para ele o quanto eu o amava e continuo amando. Para a minha geração ele foi uma referência. Sempre ajudou todo mundo que vinha da base - disse o ex-meia.

Carreira e doença do Pequeno Príncipe

Habilidoso, inteligente e um dos jogadores mais técnicos que já passaram por São Januário, Geovani foi um armador à moda antiga: corria pouco e jogava sempre de cabeça erguida. Certamente, um dos maiores meias da história do Vasco - clube que defendeu, entre idas e vindas, por 12 anos, entre 1983 e 1995.

Em São Januário, Geovani conquistou cinco Campeonatos Estaduais (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993), disputou 408 jogos e marcou 49 gols. Virou ídolo não só pelo tempo de casa e pelos troféus, mas pelos lances plásticos, os dribles e os lançamentos perfeitos. Seguiu crescendo e encantando a torcida, jogando ao lado de Romário e Roberto Dinamite.

Em agosto de 2025, após uma parada cardíaca, Geovani foi levado às pressas ao Hospital Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória. Posteriormente, foi internado em outro centro médico particular. Ele já havia sido internado por problemas cardíacos em 2022, quando ficou cerca de 20 dias no hospital. Em 2024, foi hospitalizado por desidratação causada por inflamação e infecção no intestino. Por conta do tumor vertebral, o ex-jogador teve uma polineuropatia, que o deixou com sérias dificuldades de locomoção.