IA prevê resultado de Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Allianz Parque, às 19h, o Verdão recebe o Glorioso em momentos distintos na competição. Enquanto o time paulista briga na parte de cima da tabela, o clube carioca tenta se recuperar após um início complicado.

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Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (Foto: Arte Lance!)

De olho nisso, o Lance! pediu para o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, cravar o resultado do confronto. Veja a previsão:

Previsão para Palmeiras x Botafogo

Palmeiras x Botafogo

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras chega embalado após vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, resultado que marcou o retorno da equipe ao Allianz Parque em 2026. Com 13 pontos somados, o time comandado por Abel Ferreira tem campanha consistente, com quatro vitórias em seis jogos.

➡️Palmeiras mantém alto rendimento em casa e ainda não perdeu como mandante em 2026

Já o Botafogo vive cenário oposto. A equipe soma apenas três pontos e ocupa a parte inferior da tabela, ainda impactada pelo calendário apertado devido às fases preliminares da Libertadores. No último jogo, o time foi derrotado por 3 a 0 no clássico contra o Flamengo, aumentando a pressão para o duelo fora de casa.

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Segundo o ChatGPT, o Palmeiras entra como favorito, principalmente pelo fator casa e pela consistência defensiva. No entanto, a IA alerta que o Botafogo pode ser perigoso nos contra-ataques, especialmente com jogadores de velocidade no setor ofensivo.

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Apostando em um resultado, o ChatGPT prevê uma vitória do Palmeiras por 2 a 0.

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