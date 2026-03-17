Palmeiras mantém alto rendimento em casa e ainda não perdeu como mandante em 2026
Alviverde mantém média positiva conquistada ao longo dos últimos anos
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A campanha de nove vitórias e um empate em dez jogos como mandante reafirma não só a força do Palmeiras na "versão 2026" de Abel Ferreira, mas também mantém dentro da média o rendimento que é entregue pelo clube quando disputa jogos em casa. Diante do Mirassol, no domingo, o alviverde fez o primeiro duelo no Allianz Parque na temporada e pôde repetir o sucesso da Arena Barueri, que abrigou jogos do Verdão enquanto o estádio passava por uma reforma no gramado sintético.
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Ao comparar a atual temporada com os três anos anteriores, padrões são percebidos independente do desfecho do Palmeiras nas competições que disputou, principalmente no Campeonato Brasileiro. O recorte mostra que os sistemas de ataque e marcação também mostram equilíbrio, mesmo que a atual temporada tenha uma amostragem menor em relação aos anos finalizados. No aspecto defensivo, o alviverde segue com uma média menor que um em gols sofridos.
Neste ano foram apenas cinco gols sofridos ao longo dos dez jogos em casa, média de 0,5 por partida, a mesma conquistada em 2025, quando jogou 35 partidas e sofreu 19 gols. Assim como ano passado, 2024 foi uma temporada sem títulos de peso e, ainda assim, o Palmeiras não deixou de ser amplamente dominante em casa.
A prova disso é a média de 0,8 gols sofridos por jogo, 28 vezes em 34 aparições. Em 2023, que terminou com a virada histórica no Brasileirão com o título nacional, terminou com 37 jogos e 22 sofridos, média de 0,6 a cada confronto. Os dados são da plataforma Sofascore.
No ataque, os números também chamam a atenção pela constância dentro de casa. Nos últimos três anos, o Palmeiras marcou pelo menos 60 gols nos jogos como mandante, o que deixou a média próxima de dois gols por partida. Neste ano, com menos partidas, a média está ainda maior. São 21 gols marcados, média de 2,1 por partida.
Outra coincidência do levantamento é que o atacante Flaco López é peça importante para o sucesso alviverde dentro de casa. O argentino foi o artilheiro do Palmeiras dentro de casa em 2024, 2025 (ao lado de Vitor Roque) e segue como líder nesta atual temporada, com seis gols. Apenas o ano de 2023 teve outro artilheiro no Palmeiras mandante, Raphael Veiga.
Sequência decisiva para o Palmeiras
Para colocar em prova o protagonismo do Palmeiras como mandante, o clube enfrenta nesta quarta-feira (18) o Botafogo, no Allianz Parque, mais uma vez pelo Brasileirão. O duelo é o primeiro de dois que acontecem nesta semana e que podem ser decisivos para dar ao Verdão a ponta da tabela novamente. Após o alvinegro, terá o Choque-Rei contra o São Paulo no sábado (21).
O histórico recente do Palmeiras contra o Botafogo com mando na capital paulista é totalmente favorável aos cariocas, que não perdem em São Paulo para o alviverde desde 2023. São quatro jogos desde junho daquele ano, dois empates e duas vitórias, incluindo partidas marcantes, como as oitavas de final da Libertadores e uma vitória importantíssima do alvinegro carioca na campanha do título brasileiro de 2024.
Para se apegar na possibilidade de pôr fim à escrita, a torcida palmeirense tem ao seu favor o atual momento do Botafogo, que abre a atual zona de rebaixamento e acumula sequência ruim nas competições que disputa.
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Números do Palmeiras como mandante
Palmeiras como mandante em 2026
- 10 jogos
- 9V | 1E
- 93% de aproveitamento
- 21 gols marcados (2.1 por jogo)
- 5 gols sofridos (0.5 por jogo)
- Artilheiro: Flaco López (6 gols)
Palmeiras como mandante em 2025
- 35 jogos
- 21V | 9E | 5D
- 69% de aproveitamento
- 62 gols marcados (1.8 por jogo)
- 19 gols sofridos (0.5 por jogo)
- Artilheiro: Flaco López e Vitor Roque (11 gols)
Palmeiras como mandante em 2024
- 34 jogos
- 24V | 5E | 5D
- 73% de aproveitamento
- 65 gols marcados (1.9 por jogo)
- 28 gols sofridos (0.8 por jogo)
- Artilheiro: Flaco López (14 gols)
Palmeiras como mandante em 2023
- 37 jogos
- 26V | 7E | 4D
- 77% de aproveitamento
- 69 gols marcados (1.9 por jogo)
- 22 gols sofridos (0.6 por jogo)
- Artilheiro: Raphael Veiga (9 gols)
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